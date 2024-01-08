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https://sputniknews.com.tr/20240108/2024te-de-protestolar-durmuyor-tum-almanyadan-ciftciler-15-ocakta-berlinde-bulusacak-1079421413.html
2024'te de protestolar durmuyor: Tüm Almanya'dan çiftçiler 15 Ocak'ta Berlin'de buluşacak
2024'te de protestolar durmuyor: Tüm Almanya'dan çiftçiler 15 Ocak'ta Berlin'de buluşacak
2023'ten beri devam eden çiftçi grevleri git gide büyüyor. Almanya'daki çiftçiler, 15 Ocak'ta tüm ülkeden Berlin'e yürüyeceklerini açıkladı. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T11:46+0300
2024-01-08T11:46+0300
dünya
almanya
olaf scholz
berlin
çiftçi
protesto
sübvansiyon
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Almanya'da ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenler ile sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken ülke, yeni yılın ikinci haftasına hayatı etkileyecek protesto ve grevlerle giriyor.Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Partinin oluşturduğu hükümet, çiftçilerin traktörleriyle protestoları ve makinistlerin greve gideceklerini açıklamasıyla yoğun baskı altında kaldı.18 Aralık'ta Berlin'e traktörleriyle gelen 3 binden fazla çiftçi, 'Çok fazla, çok fazla! Artık bitti!' sloganıyla Brandenburg Kapısı'nın önünde konvoy oluşturdu.Alman koalisyon hükümetinin tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılmasını ve planlanan araç vergisi muafiyetini protesto eden çiftçiler, istekleri karşılanmazsa ocak ayından itibaren büyük protestolara başlayacaklarını duyurdu.Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, "O halde 8 Ocak'tan itibaren ülkenin daha önce hiç yaşamadığı bir şekilde her yerde olacağız" açıklamasında bulundu.Her şehirden çiftçiler, traktörleriyle bugünden itibaren nisan ayına kadar sürebilecek yeni bir protesto turu başlatmaya hazırlanırken 15 Ocak'ta başkent Berlin'de kitlesel gösteri planlanıyor.Alman çiftçiler neden protesto ediyor?Anayasa Mahkemesinin, kasımda hükümetin Kovid-19 salgını döneminden kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından Alman hükümeti, 2024 bütçesinde tasarrufa gitmek zorunda kalmıştı.Mahkeme kararının ardından hükümetin borç frenini art arda beşinci yıl için askıya alması ya da tasarruf ve vergi artışları için yaklaşık 17 milyar avro bulması gerekiyordu.Hükümet, gelecek yılın bütçesinde açığı kapatmak için, geçen hafta karbon vergisini öngörülenin üzerinde artırdı. Karbon vergisi (CO2 fiyatı) ton başına 30 avrodan 40 avroya yükseltildi. Bunun da ülkede benzin ve dizel litre fiyatlarını sırasıyla 4,3 avro cent ve 4,7 avro cent artırması bekleniyor.Alman hükümeti, bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçiler için vergi muafiyetlerini kaldırmayı ve tarımsal dizel sübvansiyonu da sonlandırmayı planlıyor.Hükümetin planına göre, Alman çiftçiler artık tarımda kullandıkları mazot için vergi indirimi almayacak ve tarım araçları otomobil vergisinden muaf tutulmayacak.Alman hükümeti bu önlemlerin iklimin korunmasına yardımcı olacağını savunuyor.Aralık ayındaki protestoların ardından bu kesintiler hafifletilmiş olsa da Alman Çiftçiler Birliği bunun Alman tarımını rekabetçi tutmak için yeterli olmadığını ifade ediyor. Almanya'nın tarım sektörü, ulusal iş gücünün yaklaşık yüzde 2'sini istihdam eden yaklaşık 256 bin şirketten oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240108/turkiyeye-bakariz-denmisti-almanya-suudi-arabistana-eurofighter-satisina-yesil-isik-verdi-1079420579.html
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almanya, olaf scholz, berlin, çiftçi, protesto, sübvansiyon
almanya, olaf scholz, berlin, çiftçi, protesto, sübvansiyon

2024'te de protestolar durmuyor: Tüm Almanya'dan çiftçiler 15 Ocak'ta Berlin'de buluşacak

11:46 08.01.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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2023'ten beri devam eden çiftçi grevleri git gide büyüyor. Almanya'daki çiftçiler, 15 Ocak'ta tüm ülkeden Berlin'e yürüyeceklerini açıkladı.
Almanya'da ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenler ile sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken ülke, yeni yılın ikinci haftasına hayatı etkileyecek protesto ve grevlerle giriyor.
Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Partinin oluşturduğu hükümet, çiftçilerin traktörleriyle protestoları ve makinistlerin greve gideceklerini açıklamasıyla yoğun baskı altında kaldı.
18 Aralık'ta Berlin'e traktörleriyle gelen 3 binden fazla çiftçi, 'Çok fazla, çok fazla! Artık bitti!' sloganıyla Brandenburg Kapısı'nın önünde konvoy oluşturdu.
Alman koalisyon hükümetinin tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılmasını ve planlanan araç vergisi muafiyetini protesto eden çiftçiler, istekleri karşılanmazsa ocak ayından itibaren büyük protestolara başlayacaklarını duyurdu.
Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, "O halde 8 Ocak'tan itibaren ülkenin daha önce hiç yaşamadığı bir şekilde her yerde olacağız" açıklamasında bulundu.
Her şehirden çiftçiler, traktörleriyle bugünden itibaren nisan ayına kadar sürebilecek yeni bir protesto turu başlatmaya hazırlanırken 15 Ocak'ta başkent Berlin'de kitlesel gösteri planlanıyor.

Alman çiftçiler neden protesto ediyor?

Anayasa Mahkemesinin, kasımda hükümetin Kovid-19 salgını döneminden kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından Alman hükümeti, 2024 bütçesinde tasarrufa gitmek zorunda kalmıştı.
Mahkeme kararının ardından hükümetin borç frenini art arda beşinci yıl için askıya alması ya da tasarruf ve vergi artışları için yaklaşık 17 milyar avro bulması gerekiyordu.
Hükümet, gelecek yılın bütçesinde açığı kapatmak için, geçen hafta karbon vergisini öngörülenin üzerinde artırdı. Karbon vergisi (CO2 fiyatı) ton başına 30 avrodan 40 avroya yükseltildi. Bunun da ülkede benzin ve dizel litre fiyatlarını sırasıyla 4,3 avro cent ve 4,7 avro cent artırması bekleniyor.
Alman hükümeti, bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçiler için vergi muafiyetlerini kaldırmayı ve tarımsal dizel sübvansiyonu da sonlandırmayı planlıyor.
Hükümetin planına göre, Alman çiftçiler artık tarımda kullandıkları mazot için vergi indirimi almayacak ve tarım araçları otomobil vergisinden muaf tutulmayacak.
Alman hükümeti bu önlemlerin iklimin korunmasına yardımcı olacağını savunuyor.
Aralık ayındaki protestoların ardından bu kesintiler hafifletilmiş olsa da Alman Çiftçiler Birliği bunun Alman tarımını rekabetçi tutmak için yeterli olmadığını ifade ediyor. Almanya'nın tarım sektörü, ulusal iş gücünün yaklaşık yüzde 2'sini istihdam eden yaklaşık 256 bin şirketten oluşuyor.
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