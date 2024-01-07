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Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
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Türk sanat müziği sanatçısı Uzel hayatını kaybetti
Türk sanat müziği sanatçısı Uzel hayatını kaybetti
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden 74 yaşındaki Yüksel Uzel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T18:34+0300
2024-01-07T18:35+0300
yaşam
yüksel uzel
sanatçı
müzik
müzisyen
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Vefat haberini Instagram sosyal medya hesabında duyuran arkadaşı Sedef İybar, "Hayatımda tanıdığım en güzel, en makul, en bilge, en anlayışlı, en bağışlayıcı, en cana yakın, en iyi arkadaşı kaybettim bugün." sözleriyle Uzel'i yad etti.Uzun süredir kanserle mücadele eden ve Güney Afrika'da yaşayan Uzel'in cenazesi İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye'ye getirilecek.Yüksel Uzel kimdir?İstanbul'da 1950'de dünyaya gelen ve asıl adı Yüksel Katmer olan ünlü sanatçı, babasını erken yaşta kaybettikten sonra eğitim hayatını yarıda bıraktı.Daha sonra 1975'te İstanbul Belediye Konservatuarında korist olarak müzik kariyerine başlayan Uzel, ilk kez 1978'de Büyük Maksim Gazinosu'nda sahne alarak büyük bir şöhret kazandı.Bir süre sahne çalışmalarına devam eden Uzel ilk albümünü 1983'te Yavuz Plak'tan "Bir Seni Bir Gülü Öptüm" adıyla çıkardı. Albüme adını veren bu şarkı, yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından seslendirildi.İlerleyen yıllarda Türk sanat müziğine ağırlık veren Uzel, "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" ve "Al Aşkını Ver Gönlümü" gibi plaklarıyla da büyük çıkış yakaladı.Uzel, kazandığı popülerlikle birlikte sinemada da şansını denedi ve 1988'de "Islak Sokak" adlı filmde Tarık Tarcan ile başrol oynadı.Kariyerinin zirvesinde sahneleri bıraktıKariyerinin zirvesinde anevrizma rahatsızlığına yakalanan Uzel, İsviçre'de beyin ameliyatları geçirerek cerrah Gazi Yaşargil'in tavsiyesi üzerine sahne çalışmalarına son verdi.Uzal, sadece televizyon çekimlerine katılırken 1993'e kadar albümler yapmaya devam etti.İlk olarak 1997'de gittiği Güney Afrika'ya 2000'de ev alarak yerleşen Uzel, Johannesburg'da tanıştığı İhsan Börekçioğlu ile evlendi ve çiftin Arzu adında kızı oldu.Uzel, eşinden 2008'de boşanmasının ardından Johannesburg'da yaşamayı sürdürdü. Burada kızı ve torunuyla hayat sürdüren sanatçı, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.Yüksel Uzel'in albümleri arasında, "Bir Seni, Bir Gülü Öptüm", "Yıllar Yorgun Ben Yorgun", "Al Aşkını Ver Gönlümü", "Benden Artık Bu Kadar", "Sensiz Bu Yaz" bulunuyor.
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yüksel uzel, sanatçı, müzik, müzisyen, hasta
yüksel uzel, sanatçı, müzik, müzisyen, hasta

Türk sanat müziği sanatçısı Uzel hayatını kaybetti

18:34 07.01.2024 (güncellendi: 18:35 07.01.2024)
© Fotoğraf : XTürk sanat müziği sanatçısı Uzel hayatını kaybetti
Türk sanat müziği sanatçısı Uzel hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© Fotoğraf : X
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Türk sanat müziğinin usta isimlerinden 74 yaşındaki Yüksel Uzel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Vefat haberini Instagram sosyal medya hesabında duyuran arkadaşı Sedef İybar, "Hayatımda tanıdığım en güzel, en makul, en bilge, en anlayışlı, en bağışlayıcı, en cana yakın, en iyi arkadaşı kaybettim bugün." sözleriyle Uzel'i yad etti.
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve Güney Afrika'da yaşayan Uzel'in cenazesi İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye'ye getirilecek.

Yüksel Uzel kimdir?

İstanbul'da 1950'de dünyaya gelen ve asıl adı Yüksel Katmer olan ünlü sanatçı, babasını erken yaşta kaybettikten sonra eğitim hayatını yarıda bıraktı.
Daha sonra 1975'te İstanbul Belediye Konservatuarında korist olarak müzik kariyerine başlayan Uzel, ilk kez 1978'de Büyük Maksim Gazinosu'nda sahne alarak büyük bir şöhret kazandı.
Bir süre sahne çalışmalarına devam eden Uzel ilk albümünü 1983'te Yavuz Plak'tan "Bir Seni Bir Gülü Öptüm" adıyla çıkardı. Albüme adını veren bu şarkı, yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından seslendirildi.
İlerleyen yıllarda Türk sanat müziğine ağırlık veren Uzel, "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" ve "Al Aşkını Ver Gönlümü" gibi plaklarıyla da büyük çıkış yakaladı.
Uzel, kazandığı popülerlikle birlikte sinemada da şansını denedi ve 1988'de "Islak Sokak" adlı filmde Tarık Tarcan ile başrol oynadı.

Kariyerinin zirvesinde sahneleri bıraktı

Kariyerinin zirvesinde anevrizma rahatsızlığına yakalanan Uzel, İsviçre'de beyin ameliyatları geçirerek cerrah Gazi Yaşargil'in tavsiyesi üzerine sahne çalışmalarına son verdi.
Uzal, sadece televizyon çekimlerine katılırken 1993'e kadar albümler yapmaya devam etti.
İlk olarak 1997'de gittiği Güney Afrika'ya 2000'de ev alarak yerleşen Uzel, Johannesburg'da tanıştığı İhsan Börekçioğlu ile evlendi ve çiftin Arzu adında kızı oldu.
Uzel, eşinden 2008'de boşanmasının ardından Johannesburg'da yaşamayı sürdürdü. Burada kızı ve torunuyla hayat sürdüren sanatçı, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Yüksel Uzel'in albümleri arasında, "Bir Seni, Bir Gülü Öptüm", "Yıllar Yorgun Ben Yorgun", "Al Aşkını Ver Gönlümü", "Benden Artık Bu Kadar", "Sensiz Bu Yaz" bulunuyor.
mario zagallo - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
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