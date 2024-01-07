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Trafik sigortasında yeni ücretler belli oldu
Trafik sigortasında yeni ücretler belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında yeni ücretler belli oldu. En yüksek trafik sigortası tutarı, 22 bin 236 lira ile İstanbul oldu. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
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2024 yılı için yeni trafik sigortası bedelleri belli oldu.Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı.Yeni trafik sigortası tutarları en az miktar olarak İstanbul’da 3 bin 706 lira olurken, Ankara’da 3 bin 601 lira, İzmir’de ise 3 bin 496 lira olarak belirlendi.En yüksek tutar İstanbul'daEn yüksek trafik sigortası tutarları İstanbul’da 22 bin 236 lira olurken, Ankara’da 21 bin 607 lira, İzmir’de ise 20 bin 978 lira olarak belirlendi.Milliyet’in haberine göre; işte bazı illere göre yeni trafik sigortası ücretleri:Tarifeler şöyle:• İSTANBUL – 22.236 TL• ANKARA – 21.607 TL• İZMİR – 20.978 TL• HATAY – 19.928 TL• GİRESUN – 20.558 TLUYGULANACAK EN AZ TARİLER (TL)• İSTANBUL – 3.706 TL• ANKARA – 3.601 TL• İZMİR – 3.496 TL• HATAY – 3.321 TL• GİRESUN – 3.426 TL
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vergi, trafik, sigorta
vergi, trafik, sigorta

Trafik sigortasında yeni ücretler belli oldu

21:10 07.01.2024
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AA
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Zorunlu trafik sigortasında yeni ücretler belli oldu. En yüksek trafik sigortası tutarı, 22 bin 236 lira ile İstanbul oldu.
2024 yılı için yeni trafik sigortası bedelleri belli oldu.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı.
Yeni trafik sigortası tutarları en az miktar olarak İstanbul’da 3 bin 706 lira olurken, Ankara’da 3 bin 601 lira, İzmir’de ise 3 bin 496 lira olarak belirlendi.

En yüksek tutar İstanbul'da

En yüksek trafik sigortası tutarları İstanbul’da 22 bin 236 lira olurken, Ankara’da 21 bin 607 lira, İzmir’de ise 20 bin 978 lira olarak belirlendi.
Milliyet’in haberine göre; işte bazı illere göre yeni trafik sigortası ücretleri:
Tarifeler şöyle:

• İSTANBUL – 22.236 TL
• ANKARA – 21.607 TL
• İZMİR – 20.978 TL
• HATAY – 19.928 TL
• GİRESUN – 20.558 TL
UYGULANACAK EN AZ TARİLER (TL)

• İSTANBUL – 3.706 TL
• ANKARA – 3.601 TL
• İZMİR – 3.496 TL
• HATAY – 3.321 TL
• GİRESUN – 3.426 TL
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
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Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Yeni sigorta sistemi geliyor
5 Ocak, 15:10
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