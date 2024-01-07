https://sputniknews.com.tr/20240107/rusya-savunma-bakanligi-rus-stratejik-fuze-kuvvetleri-bu-yil-7-kez-balistik-fuze-firlatacak-1079409841.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Stratejik Füze Kuvvetleri bu yıl 7 kez balistik füze fırlatacak
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Stratejik Füze Kuvvetleri bu yıl 7 kez balistik füze fırlatacak
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin 2024’te 7 kez kıtalararası balistik füze fırlatmayı planladığını bildirdi. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T19:10+0300
2024-01-07T19:10+0300
2024-01-07T19:10+0300
ukrayna krizi
balistik füze
rus stratejik füze kuvvetleri
rusya stratejik füze kuvvetleri
rusya
vladimir putin
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Rusya Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin bu yıl içinde 7 kez kıtalararası balistik füze fırlatmayı planladığı ifade edildi.Açıklamada, “Rus Stratejik Füze Kuvvetleri bu yıl yedi kez kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor. Rus Stratejik Füze Kuvvetleri, son 5 yıl içinde geleceğe dönük füze sistemlerinin uçuş testleri ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne yönelik eğitim kapsamında 20'den fazla kıtalararası balistik füze fırlatması gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240107/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-bir-su-25-ve-bir-su-27-ucagi-dusuruldu-1079405767.html
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balistik füze, rus stratejik füze kuvvetleri, rusya stratejik füze kuvvetleri, rusya, vladimir putin
balistik füze, rus stratejik füze kuvvetleri, rusya stratejik füze kuvvetleri, rusya, vladimir putin
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Stratejik Füze Kuvvetleri bu yıl 7 kez balistik füze fırlatacak
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin 2024’te 7 kez kıtalararası balistik füze fırlatmayı planladığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin bu yıl içinde 7 kez kıtalararası balistik füze fırlatmayı planladığı ifade edildi.
Açıklamada, “Rus Stratejik Füze Kuvvetleri bu yıl yedi kez kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor. Rus Stratejik Füze Kuvvetleri, son 5 yıl içinde geleceğe dönük füze sistemlerinin uçuş testleri ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne yönelik eğitim kapsamında 20'den fazla kıtalararası balistik füze fırlatması gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.