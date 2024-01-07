https://sputniknews.com.tr/20240107/prof-dr-celal-sengor-canli-yayinda-agladi-1079412597.html
Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında ağladı
Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında ağladı
Prof. Dr. Celal Şengör, Halk TV'de yayınlanan bir programda Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T22:58+0300
2024-01-07T22:58+0300
2024-01-07T22:58+0300
yaşam
celal şengör
atatürk
ağlamak
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Prof. Dr. Celal Şengör, Halk TV'de yayınlanan “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” programında Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.Celal Şengör, gözyaşlarını tutamadığı anlarda şunları dile getirdi:
https://sputniknews.com.tr/20240107/ataturke-hakaret-eden-kisi-tutuklandi-1079412205.html
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celal şengör, atatürk, ağlamak
celal şengör, atatürk, ağlamak
Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında ağladı
Prof. Dr. Celal Şengör, Halk TV'de yayınlanan bir programda Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Prof. Dr. Celal Şengör, Halk TV'de yayınlanan “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” programında Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Celal Şengör, gözyaşlarını tutamadığı anlarda şunları dile getirdi:
"Bakın benim ailemin tamamı Rumelilidir. Benim rahmetli iki dedem derdi ki; ‘Biz vatan kaybetmiş insanlarız. Atatürk bize bir vatan hediye etti. Neyzen Tevfik’’in çok güzel bir dörtlüğü vardır, orada der ki; ‘Atatürk’e küfretme, O olmasaydı ananın kim olduğunu bilirdin de baban kimdi bilemezdin.”