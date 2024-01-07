Prof. Dr. Celal Şengör canlı yayında ağladı

"Bakın benim ailemin tamamı Rumelilidir. Benim rahmetli iki dedem derdi ki; ‘Biz vatan kaybetmiş insanlarız. Atatürk bize bir vatan hediye etti. Neyzen Tevfik’’in çok güzel bir dörtlüğü vardır, orada der ki; ‘Atatürk’e küfretme, O olmasaydı ananın kim olduğunu bilirdin de baban kimdi bilemezdin.”