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Atatürk’e hakaret eden kişi tutuklandı
Atatürk’e hakaret eden kişi tutuklandı
Adana’da bir veterineri darp edip Atatürk’e hakaret eden şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T22:30+0300
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türkiye
atatürk
hakaret
tutuklama
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Olay, 6 Ocak günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Evde beslediği kedisini, eşi ve çocuğuyla veterinere götüren B.Y. (53) iddiaya göre, klinikte eşine kedilere çok para harcadığını söyleyerek hakaret etti. Çıkan tartışmada klinikte görevli Melek Nida Şahin'i darp edip Atatürk’e hakaret eden şahıs, çevredekilerin araya girmesiyle dışarı çıkarıldı. Yaşananları cep telefonuyla kayda alan Şahin, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı ve B.Y. hakkında şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı. B.Y., ifadesinde Atatürk’ü çok sevdiğini ancak yakın zamanda olduğu ameliyat nedeniyle kullandığı ilaçların etkisinde olduğunu ve pişman olduğunu belirtti. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen B.Y., tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/fatih-altayli-hakkinda-hakaret-ettigi-iddiasiyla-suc-duyurusunda-bulunuldu-1079322231.html
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atatürk, hakaret, tutuklama
atatürk, hakaret, tutuklama

Atatürk’e hakaret eden kişi tutuklandı

22:30 07.01.2024
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW114831Atatürk’e hakaret eden kişi tutuklandı
Atatürk’e hakaret eden kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW114831
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Adana’da bir veterineri darp edip Atatürk’e hakaret eden şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 6 Ocak günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Evde beslediği kedisini, eşi ve çocuğuyla veterinere götüren B.Y. (53) iddiaya göre, klinikte eşine kedilere çok para harcadığını söyleyerek hakaret etti.
Çıkan tartışmada klinikte görevli Melek Nida Şahin'i darp edip Atatürk’e hakaret eden şahıs, çevredekilerin araya girmesiyle dışarı çıkarıldı.
Yaşananları cep telefonuyla kayda alan Şahin, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı ve B.Y. hakkında şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.
B.Y., ifadesinde Atatürk’ü çok sevdiğini ancak yakın zamanda olduğu ameliyat nedeniyle kullandığı ilaçların etkisinde olduğunu ve pişman olduğunu belirtti. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen B.Y., tutuklandı.
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
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Fatih Altaylı hakkında 'hakaret ettiği' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu
4 Ocak, 13:18
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