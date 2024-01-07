Nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın en kalabalık ve fakir ülkesi Bangladeş'te seçim günü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
07:00
3 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
07:15
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
07:25
2 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
08:00
2 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
08:08
1 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
08:17
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
09:15
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
09:26
3 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
10:10
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
10:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
11:12
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
11:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
12:13
1 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
12:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
13:12
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
13:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
14:30
7 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
14:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus ordusunda görev yapan yabancılar vatandaşlık alabilecek
16:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
17:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
09:08
3 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
09:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
10:12
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
10:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
11:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
12:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
12:22
3 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
12:33
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
12:43
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
13:13
3 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
13:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusunda görev yapan yabancılar vatandaşlık alabilecek
13:32
2 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
13:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
14:13
2 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
14:23
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
14:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
18:12
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240107/nufus-yogunlugu-bakimindan-en-kalabalik-ulkelerinden-bangladeste-halk-genel-secime-gidiyor-1079394502.html
Nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın en kalabalık ve fakir ülkesi Bangladeş'te seçim günü
Nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın en kalabalık ve fakir ülkesi Bangladeş'te seçim günü
Bangladeş’te halk bugün 12’nci genel seçimler için sandık başına gidiyor. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T12:20+0300
2024-01-07T12:27+0300
dünya
bangladeş
seçim
2024
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/10/1050863564_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_6ed95ec2023dcd680653aa7c4d3a5360.jpg
Bangladeş’te genel seçimler bugün yapılıyor. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemlerine şu ana kadar katılım oranının düşük olduğu görülürken, yeni hükümetin belirleneceği 12’nci genel seçimler bugün yerel saatle 16.00’da sona erecek. Ülkede 119 milyon kayıtlı seçmenin kurulan 42 binden fazla seçim merkezinde oy kullanması bekleniyor.Bangladeş Başbakanı Hasina oyunu kullandıSeçimlerin adil, kabul edilebilir ve güvenli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak amacıyla 170 milyon nüfuslu ülkede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başkentteki seçim merkezlerinde iktidar partisi Awami Birliği liderleri ve destekçileri ise hazır bulundu. Dakka’nın Dhanmondi bölgesinde bulunan Şehir Koleji’nde oy kullanan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina daha sonra başbakanlık resmi konutu Ganabhaban’a döndü.Seçimde 28 parti yarışacakBugünkü seçimlere iktidardaki Awami Birliği de dahil 28 parti katıldı. Khaleda Zia liderliğindeki ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi’nin (BNP) ve diğer muhalif grupların seçimi boykot etme kararı alarak 48 saatlik grev uygulaması nedeniyle bugün iktidar partisi dışında hiçbir adayın temsilcisi seçim merkezlerinde görülmedi. Muhalefetin 48 saatlik grevi, dün yerel saatle 06.00’da başlarken, yarın yerel saatle 06.00’ya kadar sürecek.Yapılan analizlere göre Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina önderliğindeki Awami Birliği’nin üst üste 4’üncü kez iktidar olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221228/trafik-iskencesi-ceken-banglades-baskentinde-ilk-metro-hatti-acildi-1065134872.html
bangladeş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/10/1050863564_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_03eea8689b449ea65bcc5c3fe3275a86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bangladeş, seçim, 2024
bangladeş, seçim, 2024

Nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın en kalabalık ve fakir ülkesi Bangladeş'te seçim günü

12:20 07.01.2024 (güncellendi: 12:27 07.01.2024)
© AABangladeş covid 19 aşısı
Bangladeş covid 19 aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AA
Abone ol
Bangladeş’te halk bugün 12’nci genel seçimler için sandık başına gidiyor.
Bangladeş’te genel seçimler bugün yapılıyor. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemlerine şu ana kadar katılım oranının düşük olduğu görülürken, yeni hükümetin belirleneceği 12’nci genel seçimler bugün yerel saatle 16.00’da sona erecek. Ülkede 119 milyon kayıtlı seçmenin kurulan 42 binden fazla seçim merkezinde oy kullanması bekleniyor.

Bangladeş Başbakanı Hasina oyunu kullandı

Seçimlerin adil, kabul edilebilir ve güvenli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak amacıyla 170 milyon nüfuslu ülkede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başkentteki seçim merkezlerinde iktidar partisi Awami Birliği liderleri ve destekçileri ise hazır bulundu. Dakka’nın Dhanmondi bölgesinde bulunan Şehir Koleji’nde oy kullanan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina daha sonra başbakanlık resmi konutu Ganabhaban’a döndü.

Seçimde 28 parti yarışacak

Bugünkü seçimlere iktidardaki Awami Birliği de dahil 28 parti katıldı. Khaleda Zia liderliğindeki ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi’nin (BNP) ve diğer muhalif grupların seçimi boykot etme kararı alarak 48 saatlik grev uygulaması nedeniyle bugün iktidar partisi dışında hiçbir adayın temsilcisi seçim merkezlerinde görülmedi. Muhalefetin 48 saatlik grevi, dün yerel saatle 06.00’da başlarken, yarın yerel saatle 06.00’ya kadar sürecek.
Yapılan analizlere göre Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina önderliğindeki Awami Birliği’nin üst üste 4’üncü kez iktidar olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bangladeş'in başkenti Dakka'da ilk metro hattının açılışını yapan Başbakan Şeyh Hasina - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
DÜNYA
Trafik işkencesi çeken Bangladeş başkentinde ilk metro hattı açıldı
28 Aralık 2022, 15:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала