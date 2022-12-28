https://sputniknews.com.tr/20221228/trafik-iskencesi-ceken-banglades-baskentinde-ilk-metro-hatti-acildi-1065134872.html
Trafik işkencesi çeken Bangladeş başkentinde ilk metro hattı açıldı
Trafik işkencesi çeken Bangladeş başkentinde ilk metro hattı açıldı
Dünyanın trafiği en kötü şehirlerinden biri olan ve toplu taşımada ölüm kalım mücadelesi verircesine yolculuk edilen Bangladeş'in başkenti Dakka'da bugün ilk... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T15:37+0300
2022-12-28T15:37+0300
2022-12-28T16:17+0300
dünya
bangladeş
dakka
metro
trafik
başbakan şeyh hasina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065135002_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_45ef3fc5d11190d23fdf5e64421a9356.jpg
22 milyon sakiniyle dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olan ve her geçen gün genişleyen Dakka'da işe gidip gelmeyi çileye çeviren trafik tıkanıklığını hafifletmek adına ilk kez halka metro hizmeti verilmesine başlandı.10 yılda bir hat kısmen tamamlandıBangladeş'in 20 yıllık Stratejik Ulaşım Planı'nın bir parçası olan ve 10 yıl önce temeli atılan Dakka Metro Raylı Toplu Taşıma Sistemi'nin ayrı bir hafif hızlı toplu taşıma sistemiyle birlikte işleyerek trafiğin imdadına yetişmesi amaçlanıyor. Tünelin ucunda 6 hat Büyük ölçüde Japonya kalkınma fonları tarafından finanse edilen 2.8 milyar dolara inşa edilen MRT Hat 6'nın ilk aşamasının bugün açılmasının ardından, ikinci aşamasının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Metro sisteminin 2030 yılına kadar 100'den fazla istasyona ve Dakka'yı çaprazlamasına kesen 6 hatta ulaşması hedefleniyor. Başbakan Hasina: Gurur kaynağıBugün Başbakan Şeyh Hasina'nın katıldığı törenle, Dakka'nın çevresindeki bir mahalleyi şehir merkezine bağlayan ilk hattın bir bölümünde operasyonlar başladı. Başbakan Hasina törende "Bu metro, bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Dakka'daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracağımıza söz verdik. 6 metro hattıyla bunu yapabileceğiz" diye konuştu. Japon demiryolu mühendisleri öldürülmüştüHasina, açılış töreni vesilesiyle 2016'da projede çalışırken Dakka'daki bir kafeye İslamcıların düzenlediği saldırıda öldürülen 6 Japon demiryolu mühendisini de andı. 'Halkın acısını azaltacak'Bu hattın tam faaliyete geçtiğinde saatte 60 bin kişi taşıması bekleniyor. Fransız haber ajansı AFP'nin görüşünü aldığı Dakka sakini Mustafizur Rahman, her sabah işe varmak için 3 saat otobüsle gittiğini belirterek "Umudumuz metroda. Halkın acısını azaltacak" dedi. Ekonomi için her yıl 3 milyar dolardan fazla kayıpYerel araştırmacılara göre genellikle sık sık düzenlenen sokak protestoları ve muson yağmurlarıyla daha da kötüleşen trafik sıkışıklığı nedeniyle kaybedilen çalışma süresi, ekonomide her yıl 3 milyar dolardan fazla kayba yol açıyor.
https://sputniknews.com.tr/20211016/bangladeste-kuran-i-kerime-saygisizlik-gerekcesiyle-cikan-olaylarda-6-kisi-hayatini-kaybetti-1049889105.html
https://sputniknews.com.tr/20220624/bangladesteki-sel-felaketinde-olenlerin-sayisi-68e-cikti-1057861270.html
https://sputniknews.com.tr/20220808/bangladeste-yuzde-52lik-akaryakit-zammi-sonrasi-protestolar-25-yarali-1059641489.html
https://sputniknews.com.tr/20221120/tedarik-zincirinde-cocuk-isciligini-en-cok-gelismis-ulkeler-kullaniyor-300-milyon-cocuk-aci-cekiyor-1063650257.html
bangladeş
dakka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065135002_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_41b7108db6963466e97327e7161b5139.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bangladeş, dakka, metro, trafik, başbakan şeyh hasina
bangladeş, dakka, metro, trafik, başbakan şeyh hasina
Trafik işkencesi çeken Bangladeş başkentinde ilk metro hattı açıldı
15:37 28.12.2022 (güncellendi: 16:17 28.12.2022) Abone ol
Dünyanın trafiği en kötü şehirlerinden biri olan ve toplu taşımada ölüm kalım mücadelesi verircesine yolculuk edilen Bangladeş'in başkenti Dakka'da bugün ilk metro hattının açılışı yapıldı.
22 milyon sakiniyle dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olan ve her geçen gün genişleyen Dakka'da işe gidip gelmeyi çileye çeviren trafik tıkanıklığını hafifletmek adına ilk kez halka metro hizmeti verilmesine başlandı.
10 yılda bir hat kısmen tamamlandı
Bangladeş'in 20 yıllık Stratejik Ulaşım Planı'nın bir parçası olan ve 10 yıl önce temeli atılan Dakka Metro Raylı Toplu Taşıma Sistemi'nin ayrı bir hafif hızlı toplu taşıma sistemiyle birlikte işleyerek trafiğin imdadına yetişmesi amaçlanıyor.
Tünelin ucunda 6 hat
Büyük ölçüde Japonya kalkınma fonları tarafından finanse edilen 2.8 milyar dolara inşa edilen MRT Hat 6'nın ilk aşamasının bugün açılmasının ardından, ikinci aşamasının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Metro sisteminin 2030 yılına kadar 100'den fazla istasyona ve Dakka'yı çaprazlamasına kesen 6 hatta ulaşması hedefleniyor.
Başbakan Hasina: Gurur kaynağı
Bugün Başbakan Şeyh Hasina'nın katıldığı törenle, Dakka'nın çevresindeki bir mahalleyi şehir merkezine bağlayan ilk hattın bir bölümünde operasyonlar başladı.
Başbakan Hasina törende "Bu metro, bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Dakka'daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracağımıza söz verdik. 6 metro hattıyla bunu yapabileceğiz" diye konuştu.
Japon demiryolu mühendisleri öldürülmüştü
Hasina, açılış töreni vesilesiyle 2016'da projede çalışırken Dakka'daki bir kafeye İslamcıların düzenlediği saldırıda öldürülen 6 Japon demiryolu mühendisini de andı.
'Halkın acısını azaltacak'
Bu hattın tam faaliyete geçtiğinde saatte 60 bin kişi taşıması bekleniyor. Fransız haber ajansı AFP'nin görüşünü aldığı Dakka sakini Mustafizur Rahman, her sabah işe varmak için 3 saat otobüsle gittiğini belirterek "Umudumuz metroda. Halkın acısını azaltacak" dedi.
Ekonomi için her yıl 3 milyar dolardan fazla kayıp
Yerel araştırmacılara göre genellikle sık sık düzenlenen sokak protestoları ve muson yağmurlarıyla daha da kötüleşen trafik sıkışıklığı nedeniyle kaybedilen çalışma süresi, ekonomide her yıl 3 milyar dolardan fazla kayba yol açıyor.