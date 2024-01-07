https://sputniknews.com.tr/20240107/murat-kurum-uraloglu-ile-bir-araya-geldi-ulasim-cilesi-bitene-kadar-durmayacagiz-1079412491.html

Murat Kurum, Uraloğlu ile bir araya geldi: 'Ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız'

Murat Kurum, Uraloğlu ile bir araya geldi: 'Ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ilk günden işe başladıklarını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T22:46+0300

2024-01-07T22:46+0300

2024-01-07T22:46+0300

politika

abdulkadir uraloğlu

murat kurum

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz. Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Uraloglu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.Kurum, "Sadece İstanbul" etiketiyle toplantıya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20240107/ak-parti-ibb-adayi-murat-kurum-konusuyor-1079406370.html

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Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, murat kurum, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)