https://sputniknews.com.tr/20240107/ak-parti-ibb-adayi-murat-kurum-konusuyor-1079406370.html

AK Parti İstanbul Adayı Kurum: İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz

AK Parti İstanbul Adayı Kurum: İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, aday gösterilmesinin ardından konuştu ve "İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz." dedi. 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T17:08+0300

2024-01-07T17:08+0300

2024-01-07T19:14+0300

politika

murat kurum

ak parti

istanbul

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AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı olarak açıklanan Kurum, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.Herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir İstanbul istediklerini belirten Kurum, davalarının lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle aday olarak ilan edildiğini söyledi.Kurum, en başta böyle yüce bir görev için kendisini aday gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşlarına da ayrı ayrı teşekkür ettiğini dile getirdi.İstanbul'a aday olmanın büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu vurgulayan Kurum, İstanbul'un, dünyada eşi benzeri olmayan, iki denizi, iki kıtayı birleştiren, medeniyetleri buluşturan bir şehir olduğunu ifade etti.Kurum, ecdadın yolunda, Cumhuriyet'ten aldıkları güçle, al bayrağın gölgesinde, aydınlık yarınlar için hep birlikte geldiklerini belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki gerçek belediyecilik önce vatandaşımızın hanesinde olmaktır. Onun yanı başında olmaktır. Onun dertleriyle dertlenmek, sorunlarını çözmektir. Çözünceye kadar da yanından ayrılmamaktır. Bunu en iyi bilen ve yapan kimdir? Bizim teşkilatlarımız, AK Parti kadroları. Buradaki değerli arkadaşlarım, sizlersiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.'Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz'Yarın sabahtan itibaren vatandaşlara, hedeflerini ve hayallerini hep birlikte anlatacaklarını söyleyen Kurum, beraber karar verip beraber çalışacaklarını kaydetti.Kurum, hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:Kurum, "Bu 25 yıllık birikimle bugün gururla söylüyorum, bu aziz şehrin 39 ilçesinde imzamız, eserlerimiz var. Yedi tepesinde emeğimiz, alın terimiz var. Biz iyi günde, kötü günde teşkilatlarımızla, buradaki belediye başkanlarımızla birlikte daima İstanbulluların yanında olduk. Kartal'da, Kağıthane'de, Marmara Denizi'nde, Haliç'te, Silivri'de, Avcılar'da ekip olarak biz vardık. Çatalca'da, Sultanbeyli'de, Beykoz'da biz vardık. Ümraniye'de, Üsküdar'da Esenler'de, Tuzla'da, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Fikirtepe'de, Pendik'te biz vardık." dedi.Kurum, kollarını boş yere sıvamadıklarını dile getirerek, "Afetlerde milletimiz için sıvadık. Müsilaj oldu, müsilajın giderilmesi için, bu sorunun çözümü için, kentsel dönüşüm için kollarımızı sıvadık. Biz mülkiyet sorunlarının çözümü için, yeni sosyal konutlar için, kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın yarınları için kollarımızı sıvadık." ifadelerini kullandı."İstanbul, ekonominin, finansın, bereketin merkezi olmalı." diyen Kurum, İstanbul'un ekonomisine katkı sunduklarını belirtti.'Biz hep çözüm tarafında olduk'Kurum, İstanbul için 50-100 yıl sonrasını düşündüklerini aktararak, şunları kaydetti:Kurum, asla farklı gündemler peşinde koşmadıklarına işaret ederek, "İstanbullu hemşehrilerime altını çizerek söylüyorum, bunlar yaptıklarımızın sadece küçük bir özetiydi. Bunları alt alta topladığınızda bile inanın mevcut Büyükşehir Belediye yönetiminin 5 yılda yaptığı işlerin katbekat fazlasını yaptığımızı göreceksiniz. İşte bizim ekibimizin İstanbul tecrübesi bu. Şimdi motivasyonumuz sadece İstanbul olacak." dedi.'Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbul'umuza kazandıracağız'Bu şehre hizmet etmenin sevda, aşk, heyecan istediğini vurgulayan Kurum, "Biz bunu Cumhurbaşkanımızla gördük, ondan öğrendik. Şimdi yine aynı ruhla, 94 ruhuyla, 'Türkiye Yüzyılı' idealimizle yeni eserleri İstanbul'umuza kazandıracağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Yollarında, caddelerinde şu anki ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.Kurum, İstanbul'da artık değişim zamanının geldiğini belirterek, "Biz ekibimizle, arkadaşlarımızla hep birlikte İstanbul'da çok şey değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir, rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, ihmalkarlıktır, algı belediyeciliğidir, İstanbul'da oluşan kargaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar, İstanbul'umuzu duraklama dönemine sokanlardır. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemi başlayacak." diye konuştu.İstanbul'da sistemsizliğin son bulacağını kaydeden Kurum, "Öyle 'Arada bir İstanbul'da olayım.' demek yok. İstanbul'un her anında hep yanında olacağız. İhmalkarlık dönemi bitecek. İstanbul'un yarınları için hareket ederken kadınlarla, gençlerimizle çalışacağız. Bu hareket bir kadın hareketi, gençlik hareketi olacak. Enerjimizi, bizi ilgilendirmeyen konulara değil, İstanbul için çalışmaya harcayacağız. Özverisizlik dönemi bitecek. Bizim mişle, mışla, cekle, cakla işimiz yok." dedi.Kurum, AK belediyeciliğin üç büyük kelimesi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:İstanbul'un kendileri için hep 18 yaşında olduğunu söyleyen Kurum, "Gencecik, dinamik, hareketli ve 7/24 yaşayan bir şehrimiz. Gençliğimizle, enerjimizle, buradaki ekip arkadaşlarımızla birlikte laf değil iş üreteceğiz ve icraatsız İstanbul son bulacak. İstanbul Belediye Başkanı, tarihin karşısında saygıda kusur etmeyecek. Fatih'in karşısında ellerini bağlayacak, boynunu bükecek. Ve kimliksiz belediyecilik son bulacak." ifadelerini kullandı.Kurum, 16 milyon İstanbullunun başkanı değil, 16 milyon İstanbullu kardeşinin dostu, yoldaşı olacağını belirterek, "Onlarla birlikte yol yürüyeceğiz. Vatandaşımız anlatacak, biz dinleyeceğiz. Halkımız isteyecek, biz hep birlikte yapacağız. Ortak akla, şeffaflığa, katılımcılığa hak ettiği değeri vereceğiz. Birlikte 'İstanbul' diyeceğiz, birlikte İstanbul olacağız. Reklamla, algı çalışmalarıyla, PR çalışmalarıyla, İstanbul'un kaynaklarını boşa harcamayacağız. Algıda usta olanların değil, alın teriyle usta olanların dönemini başlatacağız. Hep birlikte İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız. İstanbul'u hak ettiği değere ulaştıracağız." diye konuştu.'Müjdelerimizi sevgili İstanbullulara vereceğiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı"nın en ihtişamlı ön sözünü İstanbul'da yazacaklarını dile getiren Kurum, "Şu anda tüm teşkilatımızla, bilim insanlarımızla, belediyecilikte marka olmuş isimlerle, tecrübeli yol arkadaşlarımızla harıl harıl çalışıyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu dostlarımızla beraber yüz günlük ve bir yıllık İstanbul Acil Eylem Planı'mızı hazırlıyoruz. Çok yakında inşallah proje tanıtım toplantımızla birlikte müjdelerimizi sevgili İstanbullulara vereceğiz." dedi.'İstanbul'un bu mevcut karmaşasını hep birlikte gidereceğiz'Kurum, açıklamasının ardından kendisine tekrar mikrofon uzatan basın mensuplarına, İstanbul gibi aziz bir kente hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadığını, 31 Mart seçimleri için ekipçe yoğun mesai yapacaklarını söyledi.İstanbul'u, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak için çalışacaklarını kaydeden Kurum, "İstanbullu kardeşlerimizin yanında olacağız. Onları dinleyeceğiz, anlayacağız, kadınlarımızla, gençlerimizle İstanbul'un bu mevcut karmaşasını, düzensizliğini hep birlikte gidereceğiz." dedi.AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de konuşma yaptığı programın sonunda Kurum, kendisine destek vermek için gelen ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240106/murat-kurum-kimdir-1077844475.html

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murat kurum, ak parti, istanbul