https://sputniknews.com.tr/20240107/kahramanmarasta-deprem-1079410346.html
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T19:55+0300
2024-01-07T19:55+0300
2024-01-07T19:56+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
afad
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 18.58'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20240107/prof-dr-naci-gorurden-egedeki-depreme-iliskin-ilginc-yorumu-1079407269.html
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deprem, kahramanmaraş, afad
deprem, kahramanmaraş, afad
Kahramanmaraş'ta deprem
19:55 07.01.2024 (güncellendi: 19:56 07.01.2024)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 18.58'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.