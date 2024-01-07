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Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
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Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 18.58'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20240107/prof-dr-naci-gorurden-egedeki-depreme-iliskin-ilginc-yorumu-1079407269.html
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deprem, kahramanmaraş, afad
deprem, kahramanmaraş, afad

Kahramanmaraş'ta deprem

19:55 07.01.2024 (güncellendi: 19:56 07.01.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© İHA
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 18.58'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür'den Ege'deki depreme ilişkin 'ilginç' yorumu
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