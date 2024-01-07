https://sputniknews.com.tr/20240107/istanbulda-bazi-deniz-seferleri-iptal-edildi-ikinci-bir-duyuruya-kadar-yapilamayacak-1079391989.html

İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi: 'İkinci bir duyuruya kadar yapılamayacak'

İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi: 'İkinci bir duyuruya kadar yapılamayacak'

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri ikinci bir duyuruya kadar... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T10:43+0300

2024-01-07T10:43+0300

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şehir hatları

istanbul şehir hatları aş

iptal

vapur

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Şehir Hatları AŞ elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinde iptal kararı alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

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