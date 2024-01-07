https://sputniknews.com.tr/20240107/istanbulda-bazi-deniz-seferleri-iptal-edildi-ikinci-bir-duyuruya-kadar-yapilamayacak-1079391989.html
İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi: 'İkinci bir duyuruya kadar yapılamayacak'
İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi: 'İkinci bir duyuruya kadar yapılamayacak'
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri ikinci bir duyuruya kadar... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T10:43+0300
2024-01-07T10:43+0300
2024-01-07T10:43+0300
şehir hatları
istanbul şehir hatları aş
iptal
vapur
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Şehir Hatları AŞ elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinde iptal kararı alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240106/valilik-iki-tekerlekli-araclarin-trafige-cikisi-yasakladi-karar-pazartesiye-kadar-gecerli-olacak-1079388130.html
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istanbulda hangi deniz seferleri iptal edildi, istanbul iptal seferler, istanbul sağanak
istanbulda hangi deniz seferleri iptal edildi, istanbul iptal seferler, istanbul sağanak
İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi: 'İkinci bir duyuruya kadar yapılamayacak'
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.
Şehir Hatları AŞ elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinde iptal kararı alındığını duyurdu.
Yapılan açıklamada Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.