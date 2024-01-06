https://sputniknews.com.tr/20240106/valilik-iki-tekerlekli-araclarin-trafige-cikisi-yasakladi-karar-pazartesiye-kadar-gecerli-olacak-1079388130.html
Valilik iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasakladı: Karar pazartesiye kadar geçerli olacak
Valilik iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasakladı: Karar pazartesiye kadar geçerli olacak
Çanakkale'de kuvvetli yağış beklentisi yüzünden iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T22:15+0300
2024-01-06T22:15+0300
2024-01-06T22:15+0300
türkiye
motokurye
motosiklet
trafik
çanakkale valiliği
çanakkale
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Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.Açıklamada, bu nedenle 7 Ocak Pazar saat 03.00 ile 8 Ocak Pazartesi 09.00 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20240106/meteoroloji-genel-mudurlugunden-beklenen-aciklama-geldi-3-bolgeyi-etkisi-altina-alacak-1079383987.html
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motokurye, motosiklet, trafik, çanakkale valiliği, çanakkale
motokurye, motosiklet, trafik, çanakkale valiliği, çanakkale
Valilik iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasakladı: Karar pazartesiye kadar geçerli olacak
Çanakkale'de kuvvetli yağış beklentisi yüzünden iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı.
Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle 7 Ocak Pazar saat 03.00 ile 8 Ocak Pazartesi 09.00 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.