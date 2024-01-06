https://sputniknews.com.tr/20240106/valilik-iki-tekerlekli-araclarin-trafige-cikisi-yasakladi-karar-pazartesiye-kadar-gecerli-olacak-1079388130.html

Valilik iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasakladı: Karar pazartesiye kadar geçerli olacak

Valilik iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasakladı: Karar pazartesiye kadar geçerli olacak

Çanakkale'de kuvvetli yağış beklentisi yüzünden iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T22:15+0300

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türkiye

motokurye

motosiklet

trafik

çanakkale valiliği

çanakkale

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Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.Açıklamada, bu nedenle 7 Ocak Pazar saat 03.00 ile 8 Ocak Pazartesi 09.00 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20240106/meteoroloji-genel-mudurlugunden-beklenen-aciklama-geldi-3-bolgeyi-etkisi-altina-alacak-1079383987.html

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motokurye, motosiklet, trafik, çanakkale valiliği, çanakkale