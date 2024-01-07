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İngiliz uzman: Birçok Batılı lider Rusya'dan tehdit geleceğine inanmıyor
İngiliz uzman: Birçok Batılı lider Rusya'dan tehdit geleceğine inanmıyor
İngiliz ordusunda görev yapmış emekli Albay Richard Kemp, birçok Batılı liderin Rusya'nın Ukrayna ihtilafında başarılı olması halinde ülkelerinin tehdit... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T23:35+0300
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dünya
ingiltere
rusya
vladimir zelenskiy
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Emekli Albay Richard Kemp, Telegraph gazetesi için kaleme aldığı bir yorumda birçok Batılı liderin Rusya'nın Ukrayna ihtilafında başarılı olması halinde ülkelerinin tehdit altında kalacağına inanmadıklarını, aksi halde uzun zaman önce her türlü yolu kullanarak Rusya’ya karşı ‘zafer’ için Kiev'e silah sağlayabilmiş olacaklarını yazdı.Kemp, “Batı'ya, Ukraynalıların sadece kendi ülkeleri için değil, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bu savaşta başarılı olması halinde Moskova'nın tehdidi altında kalacak tüm Avrupa için savaştıklarını söylemek yeterli değil. Bu elbette ki doğru, ancak ABD Başkanı’nın veya Batı Avrupalı liderlerin buna gerçekten inandığına dair hiçbir emare yok. Eğer inansalardı, Putin'i kontrol altına almak ve Ukrayna'ya Rusya'yı yenmek için ihtiyaç duyduğu muazzam miktarda silahı sağlamak için uzun zaman önce her yolu kullanırlardı” ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in şu anda Şubat 2022'den bu yana ‘liderliğine yönelik en büyük sınamalarla’ karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Kemp, en son Kiev'i ziyaret ettiğinde bazı siyasi liderler arasında Rusya'nın ‘Ukrayna'nın NATO üyeliğini kabul etmesi’ karşılığında Ukrayna'nın bölgelerini ‘geri almaya’ çalışmayacağına dair garanti verilmesi fikri ‘kesinlikle tartışıldığını’ vurguladı.İngiliz uzman, ‘ABD Başkanı Joe Biden ve birçok Avrupalı liderin ‘böyle bir barış anlaşmasından başka bir şey istemediğini ve bunu mümkün olan en kısa sürede’ istediğini ifade etti.Emekli Albay Kemp, barış müzakerelerinin ciddi bir şekilde değerlendirilecek olursa bunun ‘büyük ölçüde Ukrayna'nın yenilgisini garantileyeceğini’ sözlerine ekledi.Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkan Rusya daha önce NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna’ya yönelik silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti. Rus diplomat ayrıca ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu, sadece silah tedarik etmekle kalmayıp aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğittiğini de söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Batı'nın Ukrayna'ya silah sevk edilmesinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına yardımcı olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını ifade etmişti.
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ingiltere, rusya, vladimir zelenskiy
ingiltere, rusya, vladimir zelenskiy

İngiliz uzman: Birçok Batılı lider Rusya'dan tehdit geleceğine inanmıyor

23:35 07.01.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinRusya
Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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İngiliz ordusunda görev yapmış emekli Albay Richard Kemp, birçok Batılı liderin Rusya'nın Ukrayna ihtilafında başarılı olması halinde ülkelerinin tehdit altında kalacağına inanmadıklarını belirtti.
Emekli Albay Richard Kemp, Telegraph gazetesi için kaleme aldığı bir yorumda birçok Batılı liderin Rusya'nın Ukrayna ihtilafında başarılı olması halinde ülkelerinin tehdit altında kalacağına inanmadıklarını, aksi halde uzun zaman önce her türlü yolu kullanarak Rusya’ya karşı ‘zafer’ için Kiev'e silah sağlayabilmiş olacaklarını yazdı.
Kemp, “Batı'ya, Ukraynalıların sadece kendi ülkeleri için değil, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bu savaşta başarılı olması halinde Moskova'nın tehdidi altında kalacak tüm Avrupa için savaştıklarını söylemek yeterli değil. Bu elbette ki doğru, ancak ABD Başkanı’nın veya Batı Avrupalı liderlerin buna gerçekten inandığına dair hiçbir emare yok. Eğer inansalardı, Putin'i kontrol altına almak ve Ukrayna'ya Rusya'yı yenmek için ihtiyaç duyduğu muazzam miktarda silahı sağlamak için uzun zaman önce her yolu kullanırlardı” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in şu anda Şubat 2022'den bu yana ‘liderliğine yönelik en büyük sınamalarla’ karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Kemp, en son Kiev'i ziyaret ettiğinde bazı siyasi liderler arasında Rusya'nın ‘Ukrayna'nın NATO üyeliğini kabul etmesi’ karşılığında Ukrayna'nın bölgelerini ‘geri almaya’ çalışmayacağına dair garanti verilmesi fikri ‘kesinlikle tartışıldığını’ vurguladı.
İngiliz uzman, ‘ABD Başkanı Joe Biden ve birçok Avrupalı liderin ‘böyle bir barış anlaşmasından başka bir şey istemediğini ve bunu mümkün olan en kısa sürede’ istediğini ifade etti.
Emekli Albay Kemp, barış müzakerelerinin ciddi bir şekilde değerlendirilecek olursa bunun ‘büyük ölçüde Ukrayna'nın yenilgisini garantileyeceğini’ sözlerine ekledi.
Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkan Rusya daha önce NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna’ya yönelik silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti. Rus diplomat ayrıca ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu, sadece silah tedarik etmekle kalmayıp aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğittiğini de söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Batı'nın Ukrayna'ya silah sevk edilmesinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına yardımcı olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını ifade etmişti.
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