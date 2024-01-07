https://sputniknews.com.tr/20240107/gazzede-can-kaybi-22-bin-835e-yukseldi-1079403046.html

Gazze’de can kaybı 22 bin 835'e yükseldi

Gazze’de can kaybı 22 bin 835'e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835’e yükseldi. 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T16:34+0300

2024-01-07T16:34+0300

2024-01-07T16:34+0300

israil- filistin çatışması

israil

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İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 93 gündür sürdürürken, bölgede aralıksız süren bombardıman binlerce Filistinliyi yerinden ediyor.Dünyanın üç maymunu oynadığı saldırılar son 24 saatte 113 kişinin ölümüne neden olurken, 250 kişi de yaralandı.İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bin 835’e, yaralananların sayısı 58 bin 416’ya yükseldi.İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 835'e, yaralananların sayısının ise 58 bin 416'ya çıktığı kaydedildi.İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı, Gazze'de yeni yerleşim birimleri kurmaları gerektiğini savunduİsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesini çözüm olarak gördüğünü ve bölgede yeni yerleşim birimleri kurmaları gerektiğini savundu.Haaretz gazetesinin haberine göre İsrailli KAN Bet Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, çözüm olarak gördüğünü belirttiği Gazze'deki Filistinlilerin 'gönüllü göçünün' ABD'nin Cumhuriyetçi başkan aday adayı Nikki Haley tarafından da desteklendiğini iddia etti."Gönüllü göç konusuna gelince...Bunun doğru çözüm olduğunu düşünüyorum" görüşünü paylaşan Ben-Gvir, Biden yönetiminin itirazlarına ilişkin, "Nikki Haley destekliyor, gönüllülük esasına dayanıyor" iddiasında bulundu.Filistinlilerin Gazze’den göç ettirilmesi planına destek vermeleri için diğer hükümet üyelerini de iknaya çalışacağını belirten aşır sağcı Ben-Gvir, imkan verildiği takdirde 100 binlerce kişinin Gazze’den ayrılacağını öne sürdü.

https://sputniknews.com.tr/20240104/israilli-bakan-filistinlilerin-gonullu-gocunden-tum-vatandaslarimiz-memnun-olur-1079322095.html

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