https://sputniknews.com.tr/20240107/bodrumda-sahilde-bas-kismi-olmayan-erkek-cesedi-bulundu-1079412700.html
Bodrum'da sahilde baş kısmı olmayan erkek cesedi bulundu
Bodrum'da sahilde baş kısmı olmayan erkek cesedi bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde bir ceset bulundu. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T23:18+0300
2024-01-07T23:18+0300
2024-01-07T23:18+0300
türkiye
bodrum
ceset
deniz
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Edinilen bilgiye göre, İslamhaneleri Mahallesi Bağla mevkii Bankevler Sitesi önündeki sahilde yürüyüş yapanlar, bir ceset görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başının ve bazı uzuvlarının olmadığı belirlendi. Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir göçmene ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20231109/bu-kez-276-gun-sonra-enkazdan-ceset-cikti-1077243948.html
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bodrum, ceset, deniz
Bodrum'da sahilde baş kısmı olmayan erkek cesedi bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde bir ceset bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İslamhaneleri Mahallesi Bağla mevkii Bankevler Sitesi önündeki sahilde yürüyüş yapanlar, bir ceset görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başının ve bazı uzuvlarının olmadığı belirlendi. Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir göçmene ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.