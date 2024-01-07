https://sputniknews.com.tr/20240107/bodrumda-sahilde-bas-kismi-olmayan-erkek-cesedi-bulundu-1079412700.html

Bodrum'da sahilde baş kısmı olmayan erkek cesedi bulundu

Bodrum'da sahilde baş kısmı olmayan erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde bir ceset bulundu. 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T23:18+0300

2024-01-07T23:18+0300

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türkiye

bodrum

ceset

deniz

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Edinilen bilgiye göre, İslamhaneleri Mahallesi Bağla mevkii Bankevler Sitesi önündeki sahilde yürüyüş yapanlar, bir ceset görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başının ve bazı uzuvlarının olmadığı belirlendi. Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir göçmene ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20231109/bu-kez-276-gun-sonra-enkazdan-ceset-cikti-1077243948.html

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