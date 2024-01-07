https://sputniknews.com.tr/20240107/bakan-yerlikaya-duyurdu-cember-10-operasyonunda-4-bin-853-firari-yakalandi-1079390697.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Çember-10 operasyonunda 4 bin 853 firari yakalandı'

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Çember-10 operasyonunda 4 bin 853 firari yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen Çember-10 operasyonunda haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 firarinin yakalandığını duyurdu. 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T09:22+0300

2024-01-07T09:22+0300

2024-01-07T09:22+0300

türkiye

ali yerlikaya

firari

operasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077431723_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_f2f62499f2d6108dcb9edbf3ea4e056c.jpg

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın ilk 4 günü 81 ilde arama kaydı bulunan firarilere yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.Bu kapsamda 4 bin 853 firarinin yakalandığı bilgisini veren Ali Yerlikaya, bu kişilerin 4 bin 780'inin 5 yıla kadar, 33'ünün 5-10 yıl, 40'ının da 10 yıl ve üzerinde arandığını belirtti.Yerlikaya, hırsızlık suçundan 867, dolandırıcılıktan 355, yağmadan 167, adam öldürmeden 53, cinsel suçlardan 123, narkotik suçlarından 948, terör suçlarından 66 ve kaçakçılık ve organize suçlardan 532 kişinin yakalandığını vurguladı.Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini, ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceklerine vurgu yapan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240106/kadikoyde-ogrenci-servisini-kaciran-kisinin-ifadesi-ortaya-cikti-1079388253.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, firari, operasyon