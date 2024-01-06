https://sputniknews.com.tr/20240106/kadikoyde-ogrenci-servisini-kaciran-kisinin-ifadesi-ortaya-cikti-1079388253.html
Kadıköy'de öğrenci servisini kaçıran şahsın ifadesi ortaya çıktı
Kadıköy'de öğrenci servisini kaçıran şahsın ifadesi ortaya çıktı
Kadıköy'de öğrenci servis minibüsünü kaçırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin hakimlik ifadesine ulaşıldı. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T23:09+0300
2024-01-06T23:09+0300
2024-01-07T00:04+0300
kadıköy
türkiye
okul servisi
kaçırma
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Kadıköy'de öğrenci servis minibüsünü kaçıran Tolga N. ifadesinde, olayı nasıl gerçekleştirdiğini bilmediğini öne sürerek, "Olay esnasında kalbimde ve kulağımda bir cızırtı duydum" dedi.En son olaydan 6 gün önce uyuşturucu madde kullandığını söyleyen şüpheli, "Olay günü araç içinde çocuk olduğunu bilmiyordum. Yaptığım eylemden dolayı çok pişmanım. Kendimi Cumhurbaşkanı'na duyurmak istemiştim. Tedavi görmek istiyorum. Araç ile Ankara'ya gidecektim. Başka bir amacım yoktur. Yanlış hatırlamıyorsam kırmızı reçeteli ilaçlar kullanıyordum. Çapa'da psikiyatri tedavisi gördüm. Yaptığım eylemin bu raddeye geleceğini tahmin etmedim" ifadesini kullandı.Tutuklama kararında ise "şüphelinin her ne kadar gaipten sesler duyduğunu ve rahatsızlandığını söylese de sorgusu esnasında bilinçli olarak kendisini bu hal ve tavır içine sokma kastıyla birlikte, işlemiş olduğu olayın sonuçlarından kurtulabilmek amacıyla hareket edebileceğinin değerlendirildiği" kaydedildi.Ne olmuştu?Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada bir şüpheli tarafından kaçırılması sonrası polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.Ekipler, önce sürücüyü, Göztepe'de de öğrencilerle hostesi indiren ve minibüsü Pendik'te bırakarak kaçan zanlının kimlik ve adresini tespit etmişti.Şüpheli 34 yaşındaki Tolga N'nin , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne CİMER müracaatı için gittiği öğrenilirken, burada yapılan üst aramasının ardından götürüldüğü polis merkezinde İstanbul Gasp Büro Amirliğince arandığı bilgisine ulaşılmıştı.Gözaltına alınarak Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve 13 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/istanbulda-icinde-ogrencilerin-oldugu-servis-kacirildi-1079325320.html
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kadıköy, okul servisi, kaçırma
kadıköy, okul servisi, kaçırma
Kadıköy'de öğrenci servisini kaçıran şahsın ifadesi ortaya çıktı
23:09 06.01.2024 (güncellendi: 00:04 07.01.2024)
Kadıköy'de öğrenci servis minibüsünü kaçırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin hakimlik ifadesine ulaşıldı.
Kadıköy'de öğrenci servis minibüsünü kaçıran Tolga N. ifadesinde, olayı nasıl gerçekleştirdiğini bilmediğini öne sürerek, "Olay esnasında kalbimde ve kulağımda bir cızırtı duydum" dedi.
En son olaydan 6 gün önce uyuşturucu madde kullandığını söyleyen şüpheli, "Olay günü araç içinde çocuk olduğunu bilmiyordum. Yaptığım eylemden dolayı çok pişmanım. Kendimi Cumhurbaşkanı'na duyurmak istemiştim. Tedavi görmek istiyorum. Araç ile Ankara'ya gidecektim. Başka bir amacım yoktur. Yanlış hatırlamıyorsam kırmızı reçeteli ilaçlar kullanıyordum. Çapa'da psikiyatri tedavisi gördüm. Yaptığım eylemin bu raddeye geleceğini tahmin etmedim" ifadesini kullandı.
Tutuklama kararında ise "şüphelinin her ne kadar gaipten sesler duyduğunu ve rahatsızlandığını söylese de sorgusu esnasında bilinçli olarak kendisini bu hal ve tavır içine sokma kastıyla birlikte, işlemiş olduğu olayın sonuçlarından kurtulabilmek amacıyla hareket edebileceğinin değerlendirildiği" kaydedildi.
Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada bir şüpheli tarafından kaçırılması sonrası polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.
Ekipler, önce sürücüyü, Göztepe'de de öğrencilerle hostesi indiren ve minibüsü Pendik'te bırakarak kaçan zanlının kimlik ve adresini tespit etmişti.
Şüpheli 34 yaşındaki Tolga N'nin , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne CİMER müracaatı için gittiği öğrenilirken, burada yapılan üst aramasının ardından götürüldüğü polis merkezinde İstanbul Gasp Büro Amirliğince arandığı bilgisine ulaşılmıştı.
Gözaltına alınarak Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve 13 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.