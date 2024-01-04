https://sputniknews.com.tr/20240104/istanbulda-icinde-ogrencilerin-oldugu-servis-kacirildi-1079325320.html
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu servisi kaçırdı. Önce öğrencileri indiren sonra da aracı Pendik... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T14:26+0300
2024-01-04T14:26+0300
2024-01-04T14:26+0300
türkiye
okul servisi
öğrenci
kaçırma
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İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis aracı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırıldı.NTV'nin haberine göre o bu sabah saatlerinde Kadıköy'de yaşandı. Tuzla'daki ilkokula öğrenci taşıyan servis aracı ışıklarda durduğu sırada bir kişi şoföre uyarıda bulunup arka lastiğinin patladığını söyledi.Şoför lastiği kontrol etmek için aracın arkasına geçtiğinde kimliği belirsiz kişi direksiyona geçerek aracı hareket ettirdi.Servis şoförü uzun süre aracın peşinden koştu ancak yetişemedi. Zanlı, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek araçla birlikte kaçmaya devam etti.Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.İhbar üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kaçırılan servis aracı Pendik'te terk edilmiş halde bulundu.Polis yaya olarak kaçan zanlıyı arıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240103/kastamonu-valiliginden-goz-yanmasi-sikayetiyle-hastaneye-basvuran-ogrencilerle-ilgili-aciklama-1079303683.html
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okul servisi, öğrenci, kaçırma
okul servisi, öğrenci, kaçırma
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu servisi kaçırdı. Önce öğrencileri indiren sonra da aracı Pendik yakınlarında terk edip yaya olarak kaçan zanlı aranıyor.
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis aracı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırıldı.
NTV'nin haberine göre o bu sabah saatlerinde Kadıköy'de yaşandı. Tuzla'daki ilkokula öğrenci taşıyan servis aracı ışıklarda durduğu sırada bir kişi şoföre uyarıda bulunup arka lastiğinin patladığını söyledi.
Şoför lastiği kontrol etmek için aracın arkasına geçtiğinde kimliği belirsiz kişi direksiyona geçerek aracı hareket ettirdi.
Servis şoförü uzun süre aracın peşinden koştu ancak yetişemedi. Zanlı, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek araçla birlikte kaçmaya devam etti.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İhbar üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kaçırılan servis aracı Pendik'te terk edilmiş halde bulundu.
Polis yaya olarak kaçan zanlıyı arıyor.