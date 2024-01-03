https://sputniknews.com.tr/20240103/kastamonu-valiliginden-goz-yanmasi-sikayetiyle-hastaneye-basvuran-ogrencilerle-ilgili-aciklama-1079303683.html
Kastamonu Valiliği'nden göz yanması şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencilerle ilgili açıklama
Kastamonu Valiliği'nden göz yanması şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencilerle ilgili açıklama
Kastamonu'da bulunan bir yurtta boğaz ve göz yanması şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencilerle ilgili Kastamonu Valiliği'nden İl Jandarma Komutanlığının... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T20:15+0300
2024-01-03T20:15+0300
2024-01-03T20:31+0300
türkiye
kastamonu
öğrenci
göz yaşartıcı gaz
yurt
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Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu-Daday karayolu üzerinde bulunan bir erkek öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin boğaz ve göz yanması şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdukları belirtildi.Bunun üzerine konunun araştırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240103/prof-dr-turandan-balon-baligi-uyarisi-1079303536.html
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kastamonu, öğrenci, göz yaşartıcı gaz, yurt
kastamonu, öğrenci, göz yaşartıcı gaz, yurt
Kastamonu Valiliği'nden göz yanması şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencilerle ilgili açıklama
20:15 03.01.2024 (güncellendi: 20:31 03.01.2024)
Kastamonu'da bulunan bir yurtta boğaz ve göz yanması şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencilerle ilgili Kastamonu Valiliği'nden İl Jandarma Komutanlığının, miadı dolmuş göz yaşartıcı gaz fişeklerini bölgedeki bir atış alanında imha ettiği sırada rüzgarla gazın taşınarak, yurttaki öğrencileri etkilediği anlaşılmıştır" açıklaması yapıldı.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu-Daday karayolu üzerinde bulunan bir erkek öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin boğaz ve göz yanması şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdukları belirtildi.
Bunun üzerine konunun araştırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan araştırma neticesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının, miadı dolmuş göz yaşartıcı gaz fişeklerini bölgedeki bir atış alanında imha ettiği sırada rüzgarla gazın taşınarak, yurttaki öğrencileri etkilediği anlaşılmıştır. Gün içinde 86 öğrenci Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelmiş, 80'inin gerekli müdahaleleri yapılarak ayakta tedavileri sağlanmıştır. 6 öğrencinin tedavisi devam etmekte olup herhangi bir hayati tehlikeleri yoktur. Kısa süre içinde bu öğrencilerimiz de tedavileri tamamlanarak taburcu edileceklerdir."