https://sputniknews.com.tr/20240103/kastamonu-valiliginden-goz-yanmasi-sikayetiyle-hastaneye-basvuran-ogrencilerle-ilgili-aciklama-1079303683.html

Kastamonu Valiliği'nden göz yanması şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencilerle ilgili açıklama

Kastamonu Valiliği'nden göz yanması şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencilerle ilgili açıklama

Kastamonu'da bulunan bir yurtta boğaz ve göz yanması şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencilerle ilgili Kastamonu Valiliği'nden İl Jandarma Komutanlığının... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T20:15+0300

2024-01-03T20:15+0300

2024-01-03T20:31+0300

türkiye

kastamonu

öğrenci

göz yaşartıcı gaz

yurt

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Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu-Daday karayolu üzerinde bulunan bir erkek öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin boğaz ve göz yanması şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdukları belirtildi.Bunun üzerine konunun araştırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20240103/prof-dr-turandan-balon-baligi-uyarisi-1079303536.html

türkiye

kastamonu

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kastamonu, öğrenci, göz yaşartıcı gaz, yurt