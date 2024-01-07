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09:08
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Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
09:21
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Türkiye neyi takip etti?
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Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
10:00
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Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
10:12
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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
10:21
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https://sputniknews.com.tr/20240107/arastirma-almanlarin-neredeyse-ucte-ikisi-basbakan-scholzun-degismesini-istiyor-1079411919.html
Araştırma: Almanların neredeyse üçte ikisi Başbakan Scholz’un değişmesini istiyor
Araştırma: Almanların neredeyse üçte ikisi Başbakan Scholz’un değişmesini istiyor
Alman kamuoyu araştırma enstitüsü INSA’nın yaptığı bir araştırmanın sonuçları, Alman halkının yüzde 64.3’ünün Başbakan görevinde Olaf Scholz’un yerinde şu anki... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T22:17+0300
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dünya
olaf scholz
almanya
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Alman kamuoyu araştırma enstitüsü INSA’nın Bild gazetesi için yaptığı araştırmaya göre, Alman vatandaşlarının neredeyse üçte ikisi şansölyenin değişmesini isterken, birçoğu ise bu görevde Olaf Scholz yerine mevcut Savunma Bakanı Boris Pistorius'u görmek istiyor.Toplam 1.004 kişinin katıldığı anketin sonucuna göre Almanların yüzde 64.3’ü, Scholz’un yerine Pistorius’un gelmesini istedi.Daha önce Bild ve İtalyan La Repubblica gazetesi, Scholz'un 2024 yılında şansölyelik görevinden erken ayrılabileceğini ileri sürmüş, ancak bu bilgiyi sağlayan somut kaynaklar belirtilmemişti. Bu arada her iki gazete de Pistorius’u, Scholz'un en olası halefi olarak göstermişti.Alman şansölyenin olası istifasının nedenleri arasında, iktidar koalisyonunun düşük reytinginin yanı sıra Scholz'un maliye bakanı görevinde olduğu 2020’de patlak veren Wirecard AG şirketi ile ilgili dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu skandalı yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/almanya-basbakani-scholz-ukraynanin-abye-katilim-muzakerelerinin-baslatilmasini-destekleyecegiz-1078464845.html
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olaf scholz, almanya, boris pistorius

Araştırma: Almanların neredeyse üçte ikisi Başbakan Scholz’un değişmesini istiyor

22:17 07.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
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Alman kamuoyu araştırma enstitüsü INSA’nın yaptığı bir araştırmanın sonuçları, Alman halkının yüzde 64.3’ünün Başbakan görevinde Olaf Scholz’un yerinde şu anki Savunma Bakanı Boris Pistorius’u görmek istediklerini ortaya koydu.
Alman kamuoyu araştırma enstitüsü INSA’nın Bild gazetesi için yaptığı araştırmaya göre, Alman vatandaşlarının neredeyse üçte ikisi şansölyenin değişmesini isterken, birçoğu ise bu görevde Olaf Scholz yerine mevcut Savunma Bakanı Boris Pistorius'u görmek istiyor.
Toplam 1.004 kişinin katıldığı anketin sonucuna göre Almanların yüzde 64.3’ü, Scholz’un yerine Pistorius’un gelmesini istedi.
Daha önce Bild ve İtalyan La Repubblica gazetesi, Scholz'un 2024 yılında şansölyelik görevinden erken ayrılabileceğini ileri sürmüş, ancak bu bilgiyi sağlayan somut kaynaklar belirtilmemişti. Bu arada her iki gazete de Pistorius’u, Scholz'un en olası halefi olarak göstermişti.
Alman şansölyenin olası istifasının nedenleri arasında, iktidar koalisyonunun düşük reytinginin yanı sıra Scholz'un maliye bakanı görevinde olduğu 2020’de patlak veren Wirecard AG şirketi ile ilgili dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu skandalı yer alıyor.
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını destekleyeceğiz
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