https://sputniknews.com.tr/20240107/arastirma-almanlarin-neredeyse-ucte-ikisi-basbakan-scholzun-degismesini-istiyor-1079411919.html
Araştırma: Almanların neredeyse üçte ikisi Başbakan Scholz’un değişmesini istiyor
Araştırma: Almanların neredeyse üçte ikisi Başbakan Scholz’un değişmesini istiyor
Alman kamuoyu araştırma enstitüsü INSA’nın yaptığı bir araştırmanın sonuçları, Alman halkının yüzde 64.3’ünün Başbakan görevinde Olaf Scholz’un yerinde şu anki... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T22:17+0300
2024-01-07T22:17+0300
2024-01-07T22:17+0300
dünya
olaf scholz
almanya
boris pistorius
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069125287_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_8e20b0bc5f0cc61c574479d2b48f210a.jpg
Alman kamuoyu araştırma enstitüsü INSA’nın Bild gazetesi için yaptığı araştırmaya göre, Alman vatandaşlarının neredeyse üçte ikisi şansölyenin değişmesini isterken, birçoğu ise bu görevde Olaf Scholz yerine mevcut Savunma Bakanı Boris Pistorius'u görmek istiyor.Toplam 1.004 kişinin katıldığı anketin sonucuna göre Almanların yüzde 64.3’ü, Scholz’un yerine Pistorius’un gelmesini istedi.Daha önce Bild ve İtalyan La Repubblica gazetesi, Scholz'un 2024 yılında şansölyelik görevinden erken ayrılabileceğini ileri sürmüş, ancak bu bilgiyi sağlayan somut kaynaklar belirtilmemişti. Bu arada her iki gazete de Pistorius’u, Scholz'un en olası halefi olarak göstermişti.Alman şansölyenin olası istifasının nedenleri arasında, iktidar koalisyonunun düşük reytinginin yanı sıra Scholz'un maliye bakanı görevinde olduğu 2020’de patlak veren Wirecard AG şirketi ile ilgili dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu skandalı yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/almanya-basbakani-scholz-ukraynanin-abye-katilim-muzakerelerinin-baslatilmasini-destekleyecegiz-1078464845.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069125287_35:0:1130:821_1920x0_80_0_0_035e5af772b226b98d8a69b086e3d1fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
olaf scholz, almanya, boris pistorius
olaf scholz, almanya, boris pistorius
Araştırma: Almanların neredeyse üçte ikisi Başbakan Scholz’un değişmesini istiyor
Alman kamuoyu araştırma enstitüsü INSA’nın yaptığı bir araştırmanın sonuçları, Alman halkının yüzde 64.3’ünün Başbakan görevinde Olaf Scholz’un yerinde şu anki Savunma Bakanı Boris Pistorius’u görmek istediklerini ortaya koydu.
Alman kamuoyu araştırma enstitüsü INSA’nın Bild gazetesi için yaptığı araştırmaya göre, Alman vatandaşlarının neredeyse üçte ikisi şansölyenin değişmesini isterken, birçoğu ise bu görevde Olaf Scholz yerine mevcut Savunma Bakanı Boris Pistorius'u görmek istiyor.
Toplam 1.004 kişinin katıldığı anketin sonucuna göre Almanların yüzde 64.3’ü, Scholz’un yerine Pistorius’un gelmesini istedi.
Daha önce Bild ve İtalyan La Repubblica gazetesi, Scholz'un 2024 yılında şansölyelik görevinden erken ayrılabileceğini ileri sürmüş, ancak bu bilgiyi sağlayan somut kaynaklar belirtilmemişti. Bu arada her iki gazete de Pistorius’u, Scholz'un en olası halefi olarak göstermişti.
Alman şansölyenin olası istifasının nedenleri arasında, iktidar koalisyonunun düşük reytinginin yanı sıra Scholz'un maliye bakanı görevinde olduğu 2020’de patlak veren Wirecard AG şirketi ile ilgili dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu skandalı yer alıyor.