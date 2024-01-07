https://sputniknews.com.tr/20240107/ak-parti-aday-tanitim-toplantisi-cumhurbaskani-erdogan-adaylari-acikliyor-1079396763.html

Erdoğan, ‘İstanbul muradına erecek’ demişti: AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum

Erdoğan, ‘İstanbul muradına erecek’ demişti: AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı. Toplantıda... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T13:56+0300

2024-01-07T13:56+0300

2024-01-07T16:46+0300

politika

recep tayyip erdoğan

istanbul

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

murat kurum

haliç kongre merkezi

ak parti

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için büyükşehir belediye başkan adayı ile il belediye başkan adaylarını açıkladı.AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul'un adayının Murat Kurum olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen duyuruldu.'İstanbul muradına kavuşacak'Toplantıda konuşma yapan Erdoğan adayları açıklamadan önce "İstanbul muradına kavuşacak, İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü kalmadı" ifadesini kullandı.'Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur'Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmasına "Bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 25 il belediye başkan adayımızı açıklamak üzere bir aradayız" sözleriyle başladı. "Adayları kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik" diyen Erdoğan, "Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur" açıklamasını yaptı. "Amacımız, 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır" diyen Erdoğan "Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu.'Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz'Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu seçimlerde sadece şehirlerimizde başarı yakalamayacağız, Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Özgür efendi nerede bir çapulcu, terörist varsa ya ona selam çakıyor ya da sırtını sıvazlıyor" dedi.AK Parti’nin büyükşehir ve il belediye başkanı adaylarıAK Parti adaylarını alfabetik sırayla duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada Artvin adayı Mehmet Kocatepe'yi açıkladı.AK Parti'nin 10 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.Buna göre; 15 ilin belediye başkan adayları ise şöyle oldu:

https://sputniknews.com.tr/20240106/murat-kurum-kimdir-1077844475.html

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