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AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan İstanbul hakkında ilk paylaşım
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Erdoğan, ‘İstanbul muradına erecek’ demişti: AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum
Erdoğan, ‘İstanbul muradına erecek’ demişti: AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı. Toplantıda... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T13:56+0300
2024-01-07T16:46+0300
politika
recep tayyip erdoğan
istanbul
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
murat kurum
haliç kongre merkezi
ak parti
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için büyükşehir belediye başkan adayı ile il belediye başkan adaylarını açıkladı.AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul'un adayının Murat Kurum olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen duyuruldu.'İstanbul muradına kavuşacak'Toplantıda konuşma yapan Erdoğan adayları açıklamadan önce "İstanbul muradına kavuşacak, İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü kalmadı" ifadesini kullandı.'Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur'Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmasına "Bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 25 il belediye başkan adayımızı açıklamak üzere bir aradayız" sözleriyle başladı. "Adayları kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik" diyen Erdoğan, "Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur" açıklamasını yaptı. "Amacımız, 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır" diyen Erdoğan "Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu.'Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz'Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu seçimlerde sadece şehirlerimizde başarı yakalamayacağız, Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Özgür efendi nerede bir çapulcu, terörist varsa ya ona selam çakıyor ya da sırtını sıvazlıyor" dedi.AK Parti’nin büyükşehir ve il belediye başkanı adaylarıAK Parti adaylarını alfabetik sırayla duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada Artvin adayı Mehmet Kocatepe'yi açıkladı.AK Parti'nin 10 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.Buna göre; 15 ilin belediye başkan adayları ise şöyle oldu:
https://sputniknews.com.tr/20240106/murat-kurum-kimdir-1077844475.html
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ak parti adayları, cumhurbaşkanı erdoğan istanbul adayını açıkladı mı, ak parti istanbul adayı kim, murat kurum kimdir, ak parti yerel seçim adaylari
ak parti adayları, cumhurbaşkanı erdoğan istanbul adayını açıkladı mı, ak parti istanbul adayı kim, murat kurum kimdir, ak parti yerel seçim adaylari

Erdoğan, ‘İstanbul muradına erecek’ demişti: AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum

13:56 07.01.2024 (güncellendi: 16:46 07.01.2024)
© İHA / İHA-AW114680Murat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© İHA / İHA-AW114680
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı. Toplantıda AK Parti'nin toplam 28 adayı duyuruldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için büyükşehir belediye başkan adayı ile il belediye başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul'un adayının Murat Kurum olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen duyuruldu.

'İstanbul muradına kavuşacak'

Toplantıda konuşma yapan Erdoğan adayları açıklamadan önce "İstanbul muradına kavuşacak, İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü kalmadı" ifadesini kullandı.

'Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmasına "Bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 25 il belediye başkan adayımızı açıklamak üzere bir aradayız" sözleriyle başladı.
"Adayları kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik" diyen Erdoğan, "Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur" açıklamasını yaptı.
"Amacımız, 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır" diyen Erdoğan "Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu.

'Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz'

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu seçimlerde sadece şehirlerimizde başarı yakalamayacağız, Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Özgür efendi nerede bir çapulcu, terörist varsa ya ona selam çakıyor ya da sırtını sıvazlıyor" dedi.

AK Parti’nin büyükşehir ve il belediye başkanı adayları

AK Parti adaylarını alfabetik sırayla duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada Artvin adayı Mehmet Kocatepe'yi açıkladı.
AK Parti'nin 10 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.
Buna göre;
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş,
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz,
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş,
Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan,
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen,
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu,
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın,
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın,
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan oldu.
15 ilin belediye başkan adayları ise şöyle oldu:
Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe,
Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan,
Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay,
Çanakkale Belediye Başkan adayı​​​​​​​ Jülide İskenderoğlu,
Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz,
Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü,
Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba,
Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları,
Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu,
Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen,
Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş,
Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin,
Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu,
Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu,
Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
TÜRKİYE
AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
Dün, 23:47
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