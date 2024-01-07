https://sputniknews.com.tr/20240107/ab-ordusu-kurma-fikrini-yorumlayan-zaharova-kovid-asisi-gelistirmekle-baslayabilirler-1079410614.html
AB ordusu kurma fikrini yorumlayan Zaharova: 'Kovid aşısı geliştirmekle başlayabilirler'
AB ordusu kurma fikrini yorumlayan Zaharova: 'Kovid aşısı geliştirmekle başlayabilirler'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’ne (AB) bir ordu kurmadan önce koronavirüse karşı bir aşı geliştirmeyi düşünmesini ya da... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T20:38+0300
2024-01-07T20:38+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin AB’nin kendi silahlı kuvvetlerini kurması gerektiği şeklindeki açıklamasını yorumladı.“AB ordusu mu? Belki de kendi Kovid aşılarını geliştirerek başlayabilirler? Ya da uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, Avrupa Birliği'nin sınırlarını insanca korumayı öğrenebilirler? Belki sığınmacı ve göçmen sorununu çözebilirler? Ve ancak o zaman bir ordu kurabilirler” diye yazan Zaharova, kurmadan önce ordunun hangi yakıtı kullanacağının anlaşılması gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti:“Zira sonradan ABD Başkanı Brüksel'e gelip, eğer AB ordusu kendisinin gösterdiği kişilere saldırmazsa akaryakıt fiyatlarını artıracağını söyleyebilir.”Zaharova ayrıca NATO ülkelerine hitaben, “Acaba her NATO ülkesi ‘ortak kasaya’, ama aslında Washington'a ‘güvenliği sağlamak için harcanan’ devasa meblağları neden ödüyor” sorusunu da sordu.
https://sputniknews.com.tr/20240107/italya-disisleri-bakanindan-avrupa-ordusu-kurulmasi-cagrisi-1079402672.html
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AB ordusu kurma fikrini yorumlayan Zaharova: 'Kovid aşısı geliştirmekle başlayabilirler'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’ne (AB) bir ordu kurmadan önce koronavirüse karşı bir aşı geliştirmeyi düşünmesini ya da sınırlarını insanca korumayı öğrenmesini tavsiye etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin AB’nin kendi silahlı kuvvetlerini kurması gerektiği şeklindeki açıklamasını yorumladı.
“AB ordusu mu? Belki de kendi Kovid aşılarını geliştirerek başlayabilirler? Ya da uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, Avrupa Birliği'nin sınırlarını insanca korumayı öğrenebilirler? Belki sığınmacı ve göçmen sorununu çözebilirler? Ve ancak o zaman bir ordu kurabilirler” diye yazan Zaharova, kurmadan önce ordunun hangi yakıtı kullanacağının anlaşılması gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti:
“Zira sonradan ABD Başkanı Brüksel'e gelip, eğer AB ordusu kendisinin gösterdiği kişilere saldırmazsa akaryakıt fiyatlarını artıracağını söyleyebilir.”
Zaharova ayrıca NATO ülkelerine hitaben, “Acaba her NATO ülkesi ‘ortak kasaya’, ama aslında Washington'a ‘güvenliği sağlamak için harcanan’ devasa meblağları neden ödüyor” sorusunu da sordu.