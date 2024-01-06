https://sputniknews.com.tr/20240106/trafikte-tartisan-suruculer-birbirlerine-balyozla-saldirdi--1079387525.html

Trafikte tartışan sürücüler birbirlerine balyozla saldırdı

Trafikte tartışan sürücüler birbirlerine balyozla saldırdı

Gaziosmanpaşa’da yol verme tartışmasında araçlarından inen sürücüler birbirlerinin araç camlarını balyozla kırdı. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T20:28+0300

2024-01-06T20:28+0300

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türkiye

balyoz

trafik

kavga

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Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki iki aracın sahibi sözlü olarak tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle şahıslardan biri tartıştığı kişinin aracının üzerine çıktı. Ardından ellerinde balyoz bulunan şahıslar birbirlerinin araç camlarını kırdı. Görüntüde taraflarını aracın üzerinde şahısların balyoz ile birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı o anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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balyoz, trafik, kavga