https://sputniknews.com.tr/20240106/trafikte-tartisan-suruculer-birbirlerine-balyozla-saldirdi--1079387525.html
Trafikte tartışan sürücüler birbirlerine balyozla saldırdı
Trafikte tartışan sürücüler birbirlerine balyozla saldırdı
Gaziosmanpaşa’da yol verme tartışmasında araçlarından inen sürücüler birbirlerinin araç camlarını balyozla kırdı. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T20:28+0300
2024-01-06T20:28+0300
2024-01-06T20:28+0300
türkiye
balyoz
trafik
kavga
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Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki iki aracın sahibi sözlü olarak tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle şahıslardan biri tartıştığı kişinin aracının üzerine çıktı. Ardından ellerinde balyoz bulunan şahıslar birbirlerinin araç camlarını kırdı. Görüntüde taraflarını aracın üzerinde şahısların balyoz ile birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı o anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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balyoz, trafik, kavga
Trafikte tartışan sürücüler birbirlerine balyozla saldırdı
Gaziosmanpaşa’da yol verme tartışmasında araçlarından inen sürücüler birbirlerinin araç camlarını balyozla kırdı. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki iki aracın sahibi sözlü olarak tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle şahıslardan biri tartıştığı kişinin aracının üzerine çıktı. Ardından ellerinde balyoz bulunan şahıslar birbirlerinin araç camlarını kırdı.
Görüntüde taraflarını aracın üzerinde şahısların balyoz ile birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı o anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.