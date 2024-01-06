Şerdil Dara Odabaşı kimdir?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Canan Karatay'ın suç duyurusu gerektiren çok sayıda olayı var'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yargıtay-AYM anlaşmazlığı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
YEŞİLÇAM’IN ÇINARI
‘En özgür hissettiğim yer akıl hastanesi’
13:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
15:09
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
15:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Husileri kontrol etmeleri mümkün değil. Barışçıl çare bulmaya çalışacaklar, başka çare yok’
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
19:23
8 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
07:00
3 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
07:15
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
07:25
2 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
08:00
2 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
08:08
1 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
08:17
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
09:15
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
09:26
3 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
10:10
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
10:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
11:12
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
11:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
12:13
1 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
12:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
13:12
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
13:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
14:30
7 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
14:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus ordusunda görev yapan yabancılar vatandaşlık alabilecek
16:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
17:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240106/serdil-dara-odabasi-kimdir--1079383799.html
Şerdil Dara Odabaşı kimdir?
Şerdil Dara Odabaşı kimdir?
Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart sandık başına gidiyor. Mevcut belediye başkanları ve adaylara dair birçok ayrıntı merak edilirken, güncel... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T17:07+0300
2024-01-06T17:07+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
kadıköy
ekrem imamoğlu
31 mart yerel seçimleri
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
şerdil dara odabaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/15/1049100986_42:0:2186:1206_1920x0_80_0_0_e3b4793ae8c365f60f9b312acea7263a.png
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yaklaşan yerel seçimde kimleri aday göstereceği merak konusu.Şu an Kadıköy Belediye Başkanı olarak görev yapan Şerdil Dara Odabaşı kimdir?Nereli?Şerdil Dara Odabaşı, 12 Kasım 1973 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Ankara'da tamamladığı ilk ve orta öğreniminin ardından, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine başlamıştır.Hangi partilerde siyaset yaptı? Lise yıllarında, 1989 yerel seçimleri sırasında Ankara'da SHP Emek Mahalle Temsilciliği'nde görev alarak siyasi kariyerine ilk adımını atmıştır. Üniversite yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nda İstanbul Üniversitesi Temsilciliği ve Genel Başkanlık görevlerini üstlenmiştir. CHP'de siyasete ne zaman başladı? 1994 yerel seçimlerinden itibaren CHP'de çeşitli görevler üstlenmiş, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, İl Başkan Vekilliği ve İl Sekreterliği gibi önemli pozisyonlarda görev almıştır. Seçim hukuk işleri ve kampanya yönetimi gibi alanlarda da aktif rol oynamıştır.Kadıköy Belediye Başkanlığı dönemi ne zaman başladı? 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Odabaşı, %65,99 oy alarak Kadıköy Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Göreve geldikten sonra şehrin gelişimine yönelik birçok projelere imza atmıştır.Özel Hayatı ve Hukuk Kariyeri nasıl?1973 yılında doğan Odabaşı, siyasi bir ailenin dördüncü kuşak ferdi olarak büyümüş ve Cumhuriyet kültürü içinde şekillenmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Hukuk eğitimi aldıktan sonra kendi hukuk bürosunu kurarak serbest avukatlık yapmıştır.
https://sputniknews.com.tr/20240106/mehmet-tevfik-goksu-kimdir--1079383605.html
kadıköy
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/15/1049100986_578:0:2186:1206_1920x0_80_0_0_9d0c0524ac2dd5a32d0ae1308280e6b6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yerel seçim, belediye başkanı adayı, 31 mart yerel seçimleri, türkiye yerel seçimleri, kimdir, şerdil dara odabaşı kimdir, şerdil dara odabaşı nerelidir?, şerdil dara odabaşı kaç yaşında?, şerdil dara odabaşı adaylık
yerel seçim, belediye başkanı adayı, 31 mart yerel seçimleri, türkiye yerel seçimleri, kimdir, şerdil dara odabaşı kimdir, şerdil dara odabaşı nerelidir?, şerdil dara odabaşı kaç yaşında?, şerdil dara odabaşı adaylık

Şerdil Dara Odabaşı kimdir?

17:07 06.01.2024
© Fotoğraf : Twitter Şerdil Dara Odabaşı
Şerdil Dara Odabaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart sandık başına gidiyor. Mevcut belediye başkanları ve adaylara dair birçok ayrıntı merak edilirken, güncel olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesinde belediye başkanlığını görevini üstlenen Şerdil Dara Odabaşı'nın biyografisini Sputnik derledi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yaklaşan yerel seçimde kimleri aday göstereceği merak konusu.
Şu an Kadıköy Belediye Başkanı olarak görev yapan Şerdil Dara Odabaşı kimdir?

Nereli?

Şerdil Dara Odabaşı, 12 Kasım 1973 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Ankara'da tamamladığı ilk ve orta öğreniminin ardından, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine başlamıştır.

Hangi partilerde siyaset yaptı?

Lise yıllarında, 1989 yerel seçimleri sırasında Ankara'da SHP Emek Mahalle Temsilciliği'nde görev alarak siyasi kariyerine ilk adımını atmıştır. Üniversite yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nda İstanbul Üniversitesi Temsilciliği ve Genel Başkanlık görevlerini üstlenmiştir.

CHP'de siyasete ne zaman başladı?

1994 yerel seçimlerinden itibaren CHP'de çeşitli görevler üstlenmiş, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, İl Başkan Vekilliği ve İl Sekreterliği gibi önemli pozisyonlarda görev almıştır. Seçim hukuk işleri ve kampanya yönetimi gibi alanlarda da aktif rol oynamıştır.

Kadıköy Belediye Başkanlığı dönemi ne zaman başladı?

2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Odabaşı, %65,99 oy alarak Kadıköy Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Göreve geldikten sonra şehrin gelişimine yönelik birçok projelere imza atmıştır.

Özel Hayatı ve Hukuk Kariyeri nasıl?

1973 yılında doğan Odabaşı, siyasi bir ailenin dördüncü kuşak ferdi olarak büyümüş ve Cumhuriyet kültürü içinde şekillenmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Hukuk eğitimi aldıktan sonra kendi hukuk bürosunu kurarak serbest avukatlık yapmıştır.
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Mehmet Tevfik Göksü kimdir?
16:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала