https://sputniknews.com.tr/20240106/serdil-dara-odabasi-kimdir--1079383799.html

Şerdil Dara Odabaşı kimdir?

Şerdil Dara Odabaşı kimdir?

Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart sandık başına gidiyor. Mevcut belediye başkanları ve adaylara dair birçok ayrıntı merak edilirken, güncel... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T17:07+0300

2024-01-06T17:07+0300

2024-01-06T17:07+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

kadıköy

ekrem imamoğlu

31 mart yerel seçimleri

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

şerdil dara odabaşı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yaklaşan yerel seçimde kimleri aday göstereceği merak konusu.Şu an Kadıköy Belediye Başkanı olarak görev yapan Şerdil Dara Odabaşı kimdir?Nereli?Şerdil Dara Odabaşı, 12 Kasım 1973 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Ankara'da tamamladığı ilk ve orta öğreniminin ardından, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine başlamıştır.Hangi partilerde siyaset yaptı? Lise yıllarında, 1989 yerel seçimleri sırasında Ankara'da SHP Emek Mahalle Temsilciliği'nde görev alarak siyasi kariyerine ilk adımını atmıştır. Üniversite yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nda İstanbul Üniversitesi Temsilciliği ve Genel Başkanlık görevlerini üstlenmiştir. CHP'de siyasete ne zaman başladı? 1994 yerel seçimlerinden itibaren CHP'de çeşitli görevler üstlenmiş, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, İl Başkan Vekilliği ve İl Sekreterliği gibi önemli pozisyonlarda görev almıştır. Seçim hukuk işleri ve kampanya yönetimi gibi alanlarda da aktif rol oynamıştır.Kadıköy Belediye Başkanlığı dönemi ne zaman başladı? 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Odabaşı, %65,99 oy alarak Kadıköy Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Göreve geldikten sonra şehrin gelişimine yönelik birçok projelere imza atmıştır.Özel Hayatı ve Hukuk Kariyeri nasıl?1973 yılında doğan Odabaşı, siyasi bir ailenin dördüncü kuşak ferdi olarak büyümüş ve Cumhuriyet kültürü içinde şekillenmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Hukuk eğitimi aldıktan sonra kendi hukuk bürosunu kurarak serbest avukatlık yapmıştır.

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