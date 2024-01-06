https://sputniknews.com.tr/20240106/mehmet-tevfik-goksu-kimdir--1079383605.html
Mehmet Tevfik Göksü kimdir?
Mehmet Tevfik Göksü kimdir?
Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart sandık başına gidiyor. Mevcut belediye başkanları ve adaylara dair birçok ayrıntı merak edilirken, güncel... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T16:51+0300
2024-01-06T16:51+0300
2024-01-06T16:53+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
yerel seçim
mehmet tevfik göksu
esenler
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul
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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) yerel seçimde İstanbul Belediye Başkanı olarak kimi aday göstereceği merak konusu.Şu an Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapan ve adı potansiyel İstanbul Belediye Başkanı listesinde geçen Göksü, kimdir?Eğitim ve üniversite yılları Mehmet Tevfik Göksu, 1966 yılında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu memleketi Gölbaşı’nda tamamladıktan sonra, İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde lise eğitimini aldı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden başarıyla mezun oldu ve eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaparak devam etti.Ak Parti'den önce hangi siyasi partilerde bulundu? Aktif siyasete erken yaşlarda adım atan Göksu, Refah Partisi ve Fazilet Partisi İstanbul il başkan yardımcısı olarak önemli görevler üstlendi. Aynı zamanda Millî Gençlik Vakfı İstanbul il kuruculuğu ve Marmara bölge başkanlığı gibi sorumluluklar aldı.Siyasette ne zaman öne çıktı?Göksu, 1992'den 2000 yılına kadar Bağcılar belediye başkan danışmanlığı görevinde bulundu. Ancak siyasi kariyerinde en dikkat çekici dönem, 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Esenler belediye başkan adayı olarak gösterilmesiyle başladı. Göksu, yüzde 48 oy oranıyla Esenler Belediye Başkanı olarak seçildi. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilen Göksu, Esenler oyların çoğunluğu kazanarak iki kez daha belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde yüzde 65,48 oy alarak üçüncü kez Esenler Belediye Başkanı oldu. Günümüzde, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili olarak aktif olarak görev yapmaktadır.Özel HayatıMehmet Tevfik Göksu, evliliği Hacer Göksu ile sürdürmekte olup, dört çocuk babasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20240106/abdul-batur-kimdir--1079381983.html
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yerel seçim, belediye başkanı adayı, 31 mart yerel seçimleri, türkiye yerel seçimleri, mehmet tevfik göksü kimdir, ak parti, esenler belediye başkanı, mehmet tevfik göksü nereli, mehmet tevfik göksü kaç yaşında
Mehmet Tevfik Göksü kimdir?
16:51 06.01.2024 (güncellendi: 16:53 06.01.2024)
Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart sandık başına gidiyor. Mevcut belediye başkanları ve adaylara dair birçok ayrıntı merak edilirken, güncel olarak İstanbul'un Esenler ilçesinde belediye başkanlığını görevini üstlenen Mehmet Tevfik Göksü'nun biyografisini Sputnik derledi.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) yerel seçimde İstanbul Belediye Başkanı olarak kimi aday göstereceği merak konusu.
Şu an Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapan ve adı potansiyel İstanbul Belediye Başkanı listesinde geçen Göksü, kimdir?
Eğitim ve üniversite yılları
Mehmet Tevfik Göksu, 1966 yılında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu memleketi Gölbaşı’nda tamamladıktan sonra, İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde lise eğitimini aldı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden başarıyla mezun oldu ve eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaparak devam etti.
Ak Parti'den önce hangi siyasi partilerde bulundu?
Aktif siyasete erken yaşlarda adım atan Göksu, Refah Partisi ve Fazilet Partisi İstanbul il başkan yardımcısı olarak önemli görevler üstlendi. Aynı zamanda Millî Gençlik Vakfı İstanbul il kuruculuğu ve Marmara bölge başkanlığı gibi sorumluluklar aldı.
Siyasette ne zaman öne çıktı?
Göksu, 1992'den 2000 yılına kadar Bağcılar belediye başkan danışmanlığı görevinde bulundu. Ancak siyasi kariyerinde en dikkat çekici dönem, 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Esenler belediye başkan adayı olarak gösterilmesiyle başladı. Göksu, yüzde 48 oy oranıyla Esenler Belediye Başkanı olarak seçildi.
2014 ve 2019 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilen Göksu, Esenler oyların çoğunluğu kazanarak iki kez daha belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde yüzde 65,48 oy alarak üçüncü kez Esenler Belediye Başkanı oldu. Günümüzde, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili olarak aktif olarak görev yapmaktadır.
Mehmet Tevfik Göksu, evliliği Hacer Göksu ile sürdürmekte olup, dört çocuk babasıdır.