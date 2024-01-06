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https://sputniknews.com.tr/20240106/secil-erzanin-fatih-terimin-soforu-ile-yazismalari-ortaya-cikti--1079377365.html
Seçil Erzan'ın Fatih Terim'in şoförü ile yazışmaları ortaya çıktı
Seçil Erzan'ın Fatih Terim'in şoförü ile yazışmaları ortaya çıktı
Fon dolandırıcılığı soruşturmasında yeni bilgilere ulaşıldı. Yapılan incelemeden Erzan'ın tespit edilen yazışmalarında, Fatih Terim’in şoförü Umut Akgöze ile... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T11:26+0300
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türkiye
seçil erzan
denizbank
fatih terim
fon
şöför
gizli
gizli belgeler
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Yüksek gelir getiren fon vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın kırık cep telefonundaki yeni mesajlara ulaşıldı. Yapılan incelemeden Erzan'ın tespit edilen yazışmalarında, Fatih Terim’in şoförü Umut Akgöze ile temasta olduğu anlaşılıyor. Milliyet'te yer alan habere göre; Akgöze'nin de "fon"a dahil olduğu hatta aldığı para sonrası, "Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum, sağ olun" diye Erzan'a teşekkür ettiği görülüyor. Yazışmalarda Erzan, Akgöze'yi mesajları kimsenin görmemesi konusunda uyarırken Akgöze de "Keçiburnu'nda hocanın evindeyim. Yok kimse görmez merak etme" yanıtını veriyor. Yine ikili arasında geçen konuşmalarda bazı şeyleri Fatih Terim'den gizli yaptıkları görülüyor. İkili arasında dosyaya yansıyan diyalogların bir kısmı şöyle:KASIM 2022 AKGÖZE: Seçil Hanım günaydın. Müsait olduğunda ne kadarımız olmuş, bakabilir misiniz? Duruma göre biraz daha idare edip öyle çekerim bir miktar diye düşünüyorum. ERZAN: Merhaba Umut arayacağım. 14 KASIM 2022 AKGÖZE: Selam Seçil nasılsınız, müsait değilsinizdir diye aramadım ne zaman uygunluk olursa bir 100 bin lira alabilir miyim? Zahmet olmazsa. ERZAN: OK. Umut haber ederim. AKGÖZE: Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum, sağ olun. ERZAN: Olur mu öyle 'Yazdığım görülmesin' 4 OCAK 2023 ERZAN: Selam Umut neredesin? Yazdığım görülmesin. AKGÖZE: Keçiburnu'nda hocanın evindeyim. Yok kimse görmez merak etme. ERZAN: Arayacağım seni. 20 OCAK 2023 AKGÖZE: Seçil Hanım hocam beni eve gönderdi ama ben sizi bekliyorum. Oyalanıyorum buralarda. Karşıya geçmedim, haberiniz olsun. ERZAN: Umut çok özür dilerim. AKGÖZE: Bugün gelmeyeyim mi? ERZAN: Geç olacak stres yapıyorum. AKGÖZE: Benim için sıkıntı yok, bekliyorum. Çünkü pazartesi kredi ödemem var, ödemek için param yok. 'Çanta alıp gelir misin?' AKGÖZE: Ben şimdi geldim şubenin önündeyim, arabadayım sizden haber bekliyorum. ERZAN: Umut Pelit'ten ufak bir çanta alıp gelir misin? İçinde çikolata olsun. AKGÖZE: İşlem tamam. 'Hocayı hediye için aradım' Erzan, bir konuşmada Terim'e ulaşamayınca Akgöze'ye, "Hoca telefonlarına bakmıyor mu? Bugün hediye için aradım" diyor. Akgöze de, "Biraz ağrısı vardı bugün, olabilir bakmıyordur" diyor.
https://sputniknews.com.tr/20240102/secil-erzan-davasinda-gelisme-fatih-terim-arda-turan-gibi-isimlerin-mesaj-kayitlari-ortaya-cikti-1079262292.html
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seçil erzan, denizbank, fatih terim, fon, şöför, gizli, gizli belgeler
seçil erzan, denizbank, fatih terim, fon, şöför, gizli, gizli belgeler

Seçil Erzan'ın Fatih Terim'in şoförü ile yazışmaları ortaya çıktı

11:26 06.01.2024 (güncellendi: 11:32 06.01.2024)
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Fon dolandırıcılığı soruşturmasında yeni bilgilere ulaşıldı. Yapılan incelemeden Erzan'ın tespit edilen yazışmalarında, Fatih Terim’in şoförü Umut Akgöze ile temasta olduğu anlaşılıyor. Diyalogların birinde Şoför Umut Akgöze'nin "Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum, sağ olun" sözleri dikkat çekiyor.
Yüksek gelir getiren fon vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın kırık cep telefonundaki yeni mesajlara ulaşıldı. Yapılan incelemeden Erzan'ın tespit edilen yazışmalarında, Fatih Terim’in şoförü Umut Akgöze ile temasta olduğu anlaşılıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre; Akgöze'nin de "fon"a dahil olduğu hatta aldığı para sonrası, "Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum, sağ olun" diye Erzan'a teşekkür ettiği görülüyor.
Yazışmalarda Erzan, Akgöze'yi mesajları kimsenin görmemesi konusunda uyarırken Akgöze de "Keçiburnu'nda hocanın evindeyim. Yok kimse görmez merak etme" yanıtını veriyor. Yine ikili arasında geçen konuşmalarda bazı şeyleri Fatih Terim'den gizli yaptıkları görülüyor. İkili arasında dosyaya yansıyan diyalogların bir kısmı şöyle:

KASIM 2022

AKGÖZE: Seçil Hanım günaydın. Müsait olduğunda ne kadarımız olmuş, bakabilir misiniz? Duruma göre biraz daha idare edip öyle çekerim bir miktar diye düşünüyorum.
ERZAN: Merhaba Umut arayacağım. 14 KASIM 2022 AKGÖZE: Selam Seçil nasılsınız, müsait değilsinizdir diye aramadım ne zaman uygunluk olursa bir 100 bin lira alabilir miyim? Zahmet olmazsa.
ERZAN: OK. Umut haber ederim.
AKGÖZE: Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum, sağ olun.
ERZAN: Olur mu öyle 'Yazdığım görülmesin'

4 OCAK 2023

ERZAN: Selam Umut neredesin? Yazdığım görülmesin.
AKGÖZE: Keçiburnu'nda hocanın evindeyim. Yok kimse görmez merak etme. ERZAN: Arayacağım seni.

20 OCAK 2023

AKGÖZE: Seçil Hanım hocam beni eve gönderdi ama ben sizi bekliyorum. Oyalanıyorum buralarda. Karşıya geçmedim, haberiniz olsun.
ERZAN: Umut çok özür dilerim.
AKGÖZE: Bugün gelmeyeyim mi?
ERZAN: Geç olacak stres yapıyorum.
AKGÖZE: Benim için sıkıntı yok, bekliyorum. Çünkü pazartesi kredi ödemem var, ödemek için param yok. 'Çanta alıp gelir misin?'
AKGÖZE: Ben şimdi geldim şubenin önündeyim, arabadayım sizden haber bekliyorum.
ERZAN: Umut Pelit'ten ufak bir çanta alıp gelir misin? İçinde çikolata olsun.
AKGÖZE: İşlem tamam. 'Hocayı hediye için aradım' Erzan, bir konuşmada Terim'e ulaşamayınca Akgöze'ye, "Hoca telefonlarına bakmıyor mu? Bugün hediye için aradım" diyor. Akgöze de, "Biraz ağrısı vardı bugün, olabilir bakmıyordur" diyor.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
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Seçil Erzan davasında gelişme: Fatih Terim, Arda Turan gibi isimlerin mesaj kayıtları ortaya çıktı
2 Ocak, 18:47
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