https://sputniknews.com.tr/20240106/rus-uzman-rus-gazinin-avrupadaki-gelecegi-siyasete-bagli-1079377223.html

Rus uzman: Rus gazının Avrupa'daki geleceği siyasete bağlı

Rus uzman: Rus gazının Avrupa'daki geleceği siyasete bağlı

Rus uzman Mariya Belova, Rus gazının Avrupa'daki geleceğinin siyaset tarafından belirleneceğini ifade etti. 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T11:13+0300

2024-01-06T11:13+0300

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dünya

rusya

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doğalgaz

enerji

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Rus Implementa şirketinin araştırma direktörü Mariya Belova, Sputnik’e demecinde, önümüzdeki yıllarda hem Rus gaz boru hattından tamamen vazgeçilmesi hem de ekonomik bağların yeniden kurulması ve Rusya'dan Avrupa ülkelerine ihracatın yılda 80-90 milyar metreküpe çıkmasının siyasete bağlı olduğunu söyledi.Gazprom'un dış ülkelere gaz tedarikinin 2022 yılı sonunda yaklaşık 85 milyar metreküp azaldığını ve bu düşüşün neredeyse tamamının AB'de gerçekleştiğini belirten Belova, “Rus gazının Avrupa'daki geleceği, her zaman olduğu gibi siyaset tarafından belirlenecek. Durum şu anki seyrinde gelişirse, AB büyük olasılıkla Rus gazı alımını tamamen sona erdirmeyi aşamalı olarak planlanandan önce uygulamaya koyacak (şimdilik belirlenen tarih 2027-2030). Ekonomik bağları yeniden tesis edecek bir yol izlenirse Rusya, Avrupa'ya yılda 80-90 milyar metreküpe kadar ihracatı yapabilir” dedi.Batı'da dengeleyici tedarikçisi olma fikrinin Rusya için yeni olmadığını, ancak sözleşmelerde öngörülen sabit gaz hacminin yanı sıra belirli dönemlerde gaz pompalama miktarının arttırılmasının mümkün olması ve spot şartlarda gaz satarak ek gelir elde etmenin ekonomik açıdan daha mantıklı olduğuna vurgu yapan uzman sözlerini şöyle sürdürdü: Rus gaz üreticileri için ana pazar durumundaki Avrupa pazarına gaz tedariki geçmişte 150 milyar metreküpe kadar ulaşmıştı. Ancak 2022'de jeopolitik gerilimler ve teknik sorunlar (Kuzey Akım gaz boru hatlarının patlatılması ve alternatif tedarik yollarına yönelik yaptırımlar) nedeniyle Rusya'dan yapılan ihracat önemli ölçüde azaldı.

https://sputniknews.com.tr/20240104/rusyadan-cine-gunluk-dogalgaz-sevkiyatinda-ust-uste-rekorlar-1079330888.html

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rusya, avrupa, doğalgaz, enerji