https://sputniknews.com.tr/20240104/rusyadan-cine-gunluk-dogalgaz-sevkiyatinda-ust-uste-rekorlar-1079330888.html

Rusya’dan Çin’e günlük doğalgaz sevkiyatında üst üste rekorlar

Rusya’dan Çin’e günlük doğalgaz sevkiyatında üst üste rekorlar

Rus enerji devi Gazprom, 3 Ocak Çarşamba günü, Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e günlük sevkiyatında yeni rekorun kırıldığını duyurdu. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T16:42+0300

2024-01-04T16:42+0300

2024-01-04T16:42+0300

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Gazprom’un Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Gazprom, 3 Ocak’ta Çin’e günlük gaz tedarikinde yeni tarihi rekora imza attı” ifadesine yer verildi.Sevkiyat, Rus Gazprom ve Çin’in CNPC şirketleri arasında imzalanan uzun vadeli gaz alım-satımı sözleşmesi kapsamında gerçekleştiriliyor.Bir önceki rekor dün, 2 Ocak Salı günü kırılmıştı. Şirket, Çin’e doğalgaz sevkiyatının yeni seviyeye çıktığını açıklamıştı.Gazprom, 2022’de Sibirya’nın Gücü üzerinden Çin’e 15 milyar 400 milyon metreküp gaz ihraç etmişti. Bu hacim 2023’te bir buçuk kat artarak 22 milyar 700 milyona çıkmıştı. 2025’te, 38 milyar metreküp olan tam yıllık kapasiteye ulaşılması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240103/gazprom-cine-dogalgaz-sevkiyati-yeni-seviyeye-cikti-1079298228.html

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