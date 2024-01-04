https://sputniknews.com.tr/20240104/rusyadan-cine-gunluk-dogalgaz-sevkiyatinda-ust-uste-rekorlar-1079330888.html
Rusya’dan Çin’e günlük doğalgaz sevkiyatında üst üste rekorlar
Rusya’dan Çin’e günlük doğalgaz sevkiyatında üst üste rekorlar
Rus enerji devi Gazprom, 3 Ocak Çarşamba günü, Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e günlük sevkiyatında yeni rekorun kırıldığını duyurdu. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T16:42+0300
2024-01-04T16:42+0300
2024-01-04T16:42+0300
dünya
rusya
çin
gazprom
rekor
rusya-çin ilişkileri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1e/1060564388_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_a11eae72aa6feb9bf97409628d88e3ab.jpg
Gazprom’un Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Gazprom, 3 Ocak’ta Çin’e günlük gaz tedarikinde yeni tarihi rekora imza attı” ifadesine yer verildi.Sevkiyat, Rus Gazprom ve Çin’in CNPC şirketleri arasında imzalanan uzun vadeli gaz alım-satımı sözleşmesi kapsamında gerçekleştiriliyor.Bir önceki rekor dün, 2 Ocak Salı günü kırılmıştı. Şirket, Çin’e doğalgaz sevkiyatının yeni seviyeye çıktığını açıklamıştı.Gazprom, 2022’de Sibirya’nın Gücü üzerinden Çin’e 15 milyar 400 milyon metreküp gaz ihraç etmişti. Bu hacim 2023’te bir buçuk kat artarak 22 milyar 700 milyona çıkmıştı. 2025’te, 38 milyar metreküp olan tam yıllık kapasiteye ulaşılması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240103/gazprom-cine-dogalgaz-sevkiyati-yeni-seviyeye-cikti-1079298228.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1e/1060564388_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9e2618052f1caa117413ae010528dde3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, çin, gazprom, rekor, rusya-çin ilişkileri
rusya, çin, gazprom, rekor, rusya-çin ilişkileri
Rusya’dan Çin’e günlük doğalgaz sevkiyatında üst üste rekorlar
Rus enerji devi Gazprom, 3 Ocak Çarşamba günü, Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e günlük sevkiyatında yeni rekorun kırıldığını duyurdu.
Gazprom’un Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Gazprom, 3 Ocak’ta Çin’e günlük gaz tedarikinde yeni tarihi rekora imza attı” ifadesine yer verildi.
Sevkiyat, Rus Gazprom ve Çin’in CNPC şirketleri arasında imzalanan uzun vadeli gaz alım-satımı sözleşmesi kapsamında gerçekleştiriliyor.
Bir önceki rekor dün, 2 Ocak Salı günü kırılmıştı. Şirket, Çin’e doğalgaz sevkiyatının yeni seviyeye çıktığını açıklamıştı.
Gazprom, 2022’de Sibirya’nın Gücü üzerinden Çin’e 15 milyar 400 milyon metreküp gaz ihraç etmişti. Bu hacim 2023’te bir buçuk kat artarak 22 milyar 700 milyona çıkmıştı. 2025’te, 38 milyar metreküp olan tam yıllık kapasiteye ulaşılması planlanıyor.