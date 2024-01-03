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Gazprom: Çin’e doğalgaz sevkiyatı yeni seviyeye çıktı
Gazprom: Çin’e doğalgaz sevkiyatı yeni seviyeye çıktı
Rus enerji devi Gazprom, Sibirya Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e yapılan günlük sevkiyatı bu yılık ilk iki gününde, daha önce yapılan anlaşmalarda... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T17:21+0300
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dünya
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doğalgaz boru hattı
sibirya'nın gücü doğalgaz boru hattı
çin halk cumhuriyeti
çin
enerji
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Gazprom’un Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Gazprom, Ocak başında Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e günlük gaz sevkiyatını, 2024 için yapılan anlaşmanın öngördüğü prensipte yeni seviyeye çıkardı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, 2 Ocak’ta bu yeni seviyenin üzerine çıkılarak Çinli tüketicilere yönelik günlük gaz sevkiyatında yeni rekora imza atıldığı kaydedildi.Sevkiyat, Rus Gazprom ve Çinli CNPC şirketleri arasındaki uzun vadeli alım-satım anlaşması kapsamında yapılıyor.Şirketin açıklamasında, “Gazprom, sözleşmede öngörülen yıllık artışlara ek olarak düzenli şekilde yükümlülüklerini aşan günlük sevkiyatlar gerçekleştirdi. Yıl boyunca yeni günlük rekorlar kaydedildi. Bu, Çin’in Rus boru hattı gazına olan ilgisini ve Gazprom’un tedarikçi ve ortak olarak güvenilirliğini gösteriyor” dendi.Gazprom, toplamda 2023’te Çin’e 22 milyar 700 milyon metreküp doğalgaz sağlandığını, bunun 700 milyon metreküplük kısmının sözleşme yükümlülüklerinin üzerinde olduğunu kaydetti. 2022’de Çin’e 15 milyar 400 milyon metreküp doğal gaz sevk edildiği anımsatıldı.Sibirya’nın Gücü hattının 2025’te 38 milyar metreküp olan tam yıllık kapasiteye ulaşması planlandığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240101/turkiyedeki-gaz-merkezi-muzakerelerinin-ne-zaman-baslayacagi-aciklandi-1079234529.html
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rusya, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sibirya'nın gücü doğalgaz boru hattı, çin halk cumhuriyeti, çin, enerji
rusya, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sibirya'nın gücü doğalgaz boru hattı, çin halk cumhuriyeti, çin, enerji

Gazprom: Çin’e doğalgaz sevkiyatı yeni seviyeye çıktı

17:21 03.01.2024
© SputnikGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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Rus enerji devi Gazprom, Sibirya Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e yapılan günlük sevkiyatı bu yılık ilk iki gününde, daha önce yapılan anlaşmalarda öngörüldüğü şekilde yeni seviyeye çıkardığını duyurdu. 2 Ocak itibariyle sevkiyatta yeni rekora imza atıldığı belirtildi.
Gazprom’un Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Gazprom, Ocak başında Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e günlük gaz sevkiyatını, 2024 için yapılan anlaşmanın öngördüğü prensipte yeni seviyeye çıkardı” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, 2 Ocak’ta bu yeni seviyenin üzerine çıkılarak Çinli tüketicilere yönelik günlük gaz sevkiyatında yeni rekora imza atıldığı kaydedildi.
Sevkiyat, Rus Gazprom ve Çinli CNPC şirketleri arasındaki uzun vadeli alım-satım anlaşması kapsamında yapılıyor.
Şirketin açıklamasında, “Gazprom, sözleşmede öngörülen yıllık artışlara ek olarak düzenli şekilde yükümlülüklerini aşan günlük sevkiyatlar gerçekleştirdi. Yıl boyunca yeni günlük rekorlar kaydedildi. Bu, Çin’in Rus boru hattı gazına olan ilgisini ve Gazprom’un tedarikçi ve ortak olarak güvenilirliğini gösteriyor” dendi.
Gazprom, toplamda 2023’te Çin’e 22 milyar 700 milyon metreküp doğalgaz sağlandığını, bunun 700 milyon metreküplük kısmının sözleşme yükümlülüklerinin üzerinde olduğunu kaydetti. 2022’de Çin’e 15 milyar 400 milyon metreküp doğal gaz sevk edildiği anımsatıldı.
Sibirya’nın Gücü hattının 2025’te 38 milyar metreküp olan tam yıllık kapasiteye ulaşması planlandığı belirtildi.
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