https://sputniknews.com.tr/20240106/rosatom-zaporojye-ngsnin-guvenli-bir-sekilde-isletilmesinin-saglandigindan-hicbir-suphe-yok-1079389580.html
Rosatom: Zaporojye NGS’nin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlandığından hiçbir şüphe yok
Rosatom: Zaporojye NGS’nin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlandığından hiçbir şüphe yok
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlandığından hiçbir şüphe olmadığını... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T23:51+0300
2024-01-06T23:51+0300
2024-01-06T23:51+0300
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rosatom
zaporojye
aleksey lihaçev
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Lihaçev, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Zaporojye NGS’nin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlandığından hiçbir şüphe olmadığını, santrale yönelik tehdidin ancak Ukrayna ordusunun silahlı müdahalesinden doğabileceğini söyledi.“Zaporojye NGS’nin şu anki çalışan ekibinin santralin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlayacağından hiç şüphemiz yok. Mevcut düzende her türlü riskin sıfıra indirilmesi için gerekli çabayı gösteriyoruz. Bu süreç UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) kontrolü altında gerçekleşiyor” diyen Lihaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240106/abdli-eski-istihbarat-subayi-rus-ordusu-cephenin-bazi-bolgelerini-yarmaya-basladi-1079387638.html
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rosatom, zaporojye, aleksey lihaçev
rosatom, zaporojye, aleksey lihaçev
Rosatom: Zaporojye NGS’nin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlandığından hiçbir şüphe yok
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlandığından hiçbir şüphe olmadığını belirtti.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Lihaçev, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Zaporojye NGS’nin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlandığından hiçbir şüphe olmadığını, santrale yönelik tehdidin ancak Ukrayna ordusunun silahlı müdahalesinden doğabileceğini söyledi.
“Zaporojye NGS’nin şu anki çalışan ekibinin santralin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlayacağından hiç şüphemiz yok. Mevcut düzende her türlü riskin sıfıra indirilmesi için gerekli çabayı gösteriyoruz. Bu süreç UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) kontrolü altında gerçekleşiyor” diyen Lihaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ve ben, sorumluluğu üstlenerek bugün Zaporojye NGS’ne yönelik tehdidin yalnızca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin silahlı müdahalesinden kaynaklanabileceğini söyleyebilirim.”