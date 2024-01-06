https://sputniknews.com.tr/20240106/rosatom-zaporojye-ngsnin-guvenli-bir-sekilde-isletilmesinin-saglandigindan-hicbir-suphe-yok-1079389580.html

Rosatom: Zaporojye NGS’nin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlandığından hiçbir şüphe yok

Rosatom: Zaporojye NGS’nin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlandığından hiçbir şüphe yok

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlandığından hiçbir şüphe olmadığını... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T23:51+0300

2024-01-06T23:51+0300

2024-01-06T23:51+0300

dünya

rosatom

zaporojye

aleksey lihaçev

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Lihaçev, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Zaporojye NGS’nin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlandığından hiçbir şüphe olmadığını, santrale yönelik tehdidin ancak Ukrayna ordusunun silahlı müdahalesinden doğabileceğini söyledi.“Zaporojye NGS’nin şu anki çalışan ekibinin santralin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlayacağından hiç şüphemiz yok. Mevcut düzende her türlü riskin sıfıra indirilmesi için gerekli çabayı gösteriyoruz. Bu süreç UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) kontrolü altında gerçekleşiyor” diyen Lihaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:

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