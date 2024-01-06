https://sputniknews.com.tr/20240106/mandalina-ulkesi-2023-yilinda-dunyadaki-5-mandalinadan-biri-ruslar-tarafindan-yendi--1079387218.html
Mandalina ülkesi: 2023 yılında dünyadaki 5 mandalinadan biri Ruslar tarafından yendi
Mandalina ülkesi: 2023 yılında dünyadaki 5 mandalinadan biri Ruslar tarafından yendi
Rusya Gıda Üreticileri Birliği'ne göre, 2023'ün ilk 9 ayında dünya mandalina ticaretinde Rusya'nın payı yüzde 21 oldu. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T20:15+0300
2024-01-06T20:15+0300
2024-01-06T20:15+0300
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mandalina
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ticaret
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ruslar
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Rusya Gıda Üreticileri Birliği ve Sputnik'in hesaplamalarına göre, 2023'ün ilk 9 ayında dünya genelinde 1,8 milyon mandalina ticareti yapılırken, bu oranın en büyük kısmı 406 bin ton ile Rusya'ya satıldı. Bu, tüm dünyaya oranlandığında yüzde 21 olarak hesaplanırken, dünyada küresel ticarette satılan 5 mandalinadan 1'inin Ruslar tarafından yenildiğine işaret ediyor. Rusya'nın önemli bir şekilde lider olduğu diğer bir alan da mandalina ithalatının değeri oldu. Rusya ve ABD, 2023 yılının ilk dokuz ayında sırasıyla 421 milyon dolar ve 396 milyon dolar harcayarak mandalina ithalatında öncü konumda bulunuyor. Bu süre zarfında Rusya'nın ithalat miktarı yüzde 8,4 artarken, ABD'ninki neredeyse yüzde 22 azaldı.Üçüncü sırada yer alan Fransa, geçen yılın dokuz ayında 240 milyon dolarlık mandalina ithalatı yaparak önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik bir artış gösterdi. İngiltere ve Almanya da en çok mandalina alan ülkeler arasında yer aldı. Buna göre İngiltere, 203 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirirken(+1.5%), Almanya 196 milyon dolarlık (+7.5%) ithalat gerçekleştirdi.En büyük 10 mandalina ithalatçısı ekonomi arasında Endonezya (137 milyon dolar), Çin ve Kanada (81 milyon dolar), Polonya (74 milyon dolar) ve Hong Kong (57 milyon dolar) bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240104/tarimda-yuksek-isbirligi-devam-ediyor-turkiye-rusyaya-en-fazla-mandalina-ihrac-eden-ulke-1079318330.html
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mandalina, türkiye, rusya, abd, ticaret, rus, ruslar
mandalina, türkiye, rusya, abd, ticaret, rus, ruslar
Mandalina ülkesi: 2023 yılında dünyadaki 5 mandalinadan biri Ruslar tarafından yendi
Rusya Gıda Üreticileri Birliği'ne göre, 2023'ün ilk 9 ayında dünya mandalina ticaretinde Rusya'nın payı yüzde 21 oldu.
Rusya Gıda Üreticileri Birliği ve Sputnik'in hesaplamalarına göre, 2023'ün ilk 9 ayında dünya genelinde 1,8 milyon mandalina ticareti yapılırken, bu oranın en büyük kısmı 406 bin ton ile Rusya'ya satıldı. Bu, tüm dünyaya oranlandığında yüzde 21 olarak hesaplanırken, dünyada küresel ticarette satılan 5 mandalinadan 1'inin Ruslar tarafından yenildiğine işaret ediyor.
Rusya'nın önemli bir şekilde lider olduğu diğer bir alan da mandalina ithalatının değeri oldu. Rusya ve ABD, 2023 yılının ilk dokuz ayında sırasıyla 421 milyon dolar ve 396 milyon dolar harcayarak mandalina ithalatında öncü konumda bulunuyor. Bu süre zarfında Rusya'nın ithalat miktarı yüzde 8,4 artarken, ABD'ninki neredeyse yüzde 22 azaldı.
Üçüncü sırada yer alan Fransa, geçen yılın dokuz ayında 240 milyon dolarlık mandalina ithalatı yaparak önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik bir artış gösterdi. İngiltere ve Almanya da en çok mandalina alan ülkeler arasında yer aldı. Buna göre İngiltere, 203 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirirken(+1.5%), Almanya 196 milyon dolarlık (+7.5%) ithalat gerçekleştirdi.
En büyük 10 mandalina ithalatçısı ekonomi arasında Endonezya (137 milyon dolar), Çin ve Kanada (81 milyon dolar), Polonya (74 milyon dolar) ve Hong Kong (57 milyon dolar) bulunuyor.