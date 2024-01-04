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Tarımda yüksek işbirliği devam ediyor: Türkiye, Rusya'ya en fazla mandalina ihraç eden ülke
Tarımda yüksek işbirliği devam ediyor: Türkiye, Rusya'ya en fazla mandalina ihraç eden ülke
Rusprodsoyuz'un verilerine göre 2023'ün ilk 10 ayında Rusya, en pahalı mandalinayı Güney Afrika'dan, en ucuz mandalinayı ise Pakistan'dan ithal etti. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
türkiye
tarım
mandalina
meyve
meyve-sebze ithalatı
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Türkiye, Rusya'ya en çok mandalina ihraç eden ülkelerde listenin başında geldi. Yılın ilk 10 aylık döneminde Güney Afrika mandalinası ortalama 111.8 ruble, Pakistan mandalinası ortalama 59.2 rubleye satılırken Türk mandalinası ise ortalama 60.7 rubleden Rusya'daki alıcılara temin edildi. Mısırlı üreticilerin Ruslar için sunduğu ortalama fiyat 67.3 ruble olarak kaydedildi.Rusya Gıda Birliği (Rusprodsoyuz), Rusya'nın 2023 yılında en fazla mandalinayı Türkiye'den ithal ettiğini açıkladı.Rusprodsoyuz'un 2023'ün ilk 10 aylık verilerine göre Türkiye, Rusya'ya mandalina ihracatında açık ara lider konumda yer aldı. Ekim 2023'ün sonu itibarıyla Rusya toplamda 460 bin tondan fazla mandalina ithal ederken Türkiye, bunların 236 bin tonunu (yüzde 51), ikinci sıradaki Mısır ise 63 bin tonunu (yüzde 13.7) tedarik etti.Türkiye'nin 2022'nin aynı dönemine kıyasla Rusya'ya mandalina ihracatını yüzde 6.4 artırdığı görüldü.Rusya'ya mandalina ihracatında öne çıkan diğer ülkeler 50 bin tonla Fas, 49 bin tonla Güney Afrika ve 16 bin tonla Pakistan oldu. Geri kalan ülkelerin toplam ihracatı ise 46 bin ton olarak gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20231213/rusya-turkiyeden-yumurta-tedariklerine-basliyor-1078401610.html
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rusya, türkiye, tarım, mandalina, meyve, meyve-sebze ithalatı
rusya, türkiye, tarım, mandalina, meyve, meyve-sebze ithalatı

Tarımda yüksek işbirliği devam ediyor: Türkiye, Rusya'ya en fazla mandalina ihraç eden ülke

11:36 04.01.2024
© PixabayMandalina, meyve
Mandalina, meyve - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© Pixabay
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Rusprodsoyuz'un verilerine göre 2023'ün ilk 10 ayında Rusya, en pahalı mandalinayı Güney Afrika'dan, en ucuz mandalinayı ise Pakistan'dan ithal etti.
Türkiye, Rusya'ya en çok mandalina ihraç eden ülkelerde listenin başında geldi.
Yılın ilk 10 aylık döneminde Güney Afrika mandalinası ortalama 111.8 ruble, Pakistan mandalinası ortalama 59.2 rubleye satılırken Türk mandalinası ise ortalama 60.7 rubleden Rusya'daki alıcılara temin edildi. Mısırlı üreticilerin Ruslar için sunduğu ortalama fiyat 67.3 ruble olarak kaydedildi.Rusya Gıda Birliği (Rusprodsoyuz), Rusya'nın 2023 yılında en fazla mandalinayı Türkiye'den ithal ettiğini açıkladı.

Rusprodsoyuz'un 2023'ün ilk 10 aylık verilerine göre Türkiye, Rusya'ya mandalina ihracatında açık ara lider konumda yer aldı. Ekim 2023'ün sonu itibarıyla Rusya toplamda 460 bin tondan fazla mandalina ithal ederken Türkiye, bunların 236 bin tonunu (yüzde 51), ikinci sıradaki Mısır ise 63 bin tonunu (yüzde 13.7) tedarik etti.

Türkiye'nin 2022'nin aynı dönemine kıyasla Rusya'ya mandalina ihracatını yüzde 6.4 artırdığı görüldü.

Rusya'ya mandalina ihracatında öne çıkan diğer ülkeler 50 bin tonla Fas, 49 bin tonla Güney Afrika ve 16 bin tonla Pakistan oldu. Geri kalan ülkelerin toplam ihracatı ise 46 bin ton olarak gerçekleşti.
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