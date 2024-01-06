https://sputniknews.com.tr/20240106/kemal-deniz-bozkurt-kimdir--1079384654.html

Kemal Deniz Bozkurt kimdir?

Kemal Deniz Bozkurt kimdir?

Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart sandık başına gidiyor. Mevcut belediye başkanları ve adaylara dair birçok ayrıntı merak edilirken, güncel... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T17:23+0300

2024-01-06T17:23+0300

2024-01-06T17:26+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

kemal deniz bozkurt

chp

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esenyurt belediyesi

esenyurt belediye başkanlığı

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

31 mart yerel seçimleri

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yaklaşan yerel seçimde kimleri aday göstereceği merak konusu.Şu an Esenyurt Belediye Başkanı olarak görev yapan Kemal Deniz Bozkurt kimdir?Kemal Deniz Bozkurt kimdir? Kemal Deniz Bozkurt, 1965 yılında Ardahan'da dünyaya gelmiştir. Köy enstitüsü mezunu öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin üçüncü çocuğudur. Lise öğrenimini Avcılar İnsa Lisesi'nde tamamlamış ve 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği diploması almıştır. 1977 yılından beri Esenyurt'ta yaşayan Bozkurt, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca, İngilizce dilini bilmektedir.Siyasete girmeden önce ne iş yapıyordu? 15 yıl boyunca uluslararası şirketlerde teknik müdürlük ve yatırım planlama müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulunan Kemal Deniz Bozkurt, şirketlerin yatırım planlaması, üretim verimliliğinin artırılması, fabrika yerlerinin optimizasyonu ve teknik konular gibi alanlarda geniş bir deneyime sahiptir. Yöneticilik kariyeri boyunca 50'nin üzerinde fabrikanın kurulumu ve üretime geçişini yönetmiş, aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında birçok projede liderlik yapmıştır. 2009 yılından itibaren kendi şirketini yöneterek, yatırım planlama, fabrika kurulumu, inşaat, altyapı ve özel makine ekipman üretimi alanlarında faaliyet göstermektedir.Hangi partide siyaset yaptı? 1985 yılında üniversite öğrencisi iken SODEP'e üye olan Kemal Deniz Bozkurt, sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli kademelerde görev almıştır. Mahalle, ilçe, il ve kurultay delegelikleri, gençlik kolları, belde yöneticiliği gibi çeşitli sorumlulukları üstlenmiş, 2009-2014 yılları arasında Esenyurt İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olarak da yer almıştır.Kemal Deniz Bozkurt, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'den İstanbul İli, Esenyurt İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştur. Bozkurt, seçimlerde 220 binden fazla oyların yüzde 51'ini alıp Esenyurt Belediye Başkanı seçilmiştir.

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