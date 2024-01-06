https://sputniknews.com.tr/20240106/fransada-polisin-10-defadan-fazla-elektrosok-tabancasi-kullandigi-kisi-hayatini-kaybetti-1079374663.html
Fransa'da polisin 10 defadan fazla elektroşok tabancası kullandığı kişi hayatını kaybetti
Fransa'da polisin 10 defadan fazla elektroşok tabancası kullandığı kişi hayatını kaybetti
Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden olan Montfermeil'de polisin elektroşok tabancası kullandığı 30 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T10:18+0300
2024-01-06T10:18+0300
2024-01-06T10:24+0300
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polis şiddeti
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Fransız basınında yer alan haberlere göre, 3 Ocak'ta yerel saat ile 23.20 sularında Montfermeil'de bir bakkalda kavga çıktığı ve sarhoş bir kişinin agresif davrandığı polise bildirildi.Olay yerine gelen polis ekibi, söz konusu kişinin 30 yaşındaki Killian S. olduğunu belirledi.Polis kaynaklarına göre, bakkalda kasanın arkasına geçen, agresif tavırlar sergileyen ve dükkandaki eşyalara zarar veren Killian S, sakinleştirilmeye çalışılsa da bir memura tekme attı.Polisler, Killian S'nin üzerinde 10 defadan fazla elektroşok tabancalarını kullandı.Kalbi 2 kez duran Killian S, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma açılırken, o gün görevli 18 polis ifade vermeye başladı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/fransa-ukrayna-ordusunun-belgorod-saldirilarini-kinamayi-reddetti-1079299792.html
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fransa, elektroşok, paris, şiddet, polis, polis şiddeti
fransa, elektroşok, paris, şiddet, polis, polis şiddeti
Fransa'da polisin 10 defadan fazla elektroşok tabancası kullandığı kişi hayatını kaybetti
10:18 06.01.2024 (güncellendi: 10:24 06.01.2024)
Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden olan Montfermeil'de polisin elektroşok tabancası kullandığı 30 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, 3 Ocak'ta yerel saat ile 23.20 sularında Montfermeil'de bir bakkalda kavga çıktığı ve sarhoş bir kişinin agresif davrandığı polise bildirildi.
Olay yerine gelen polis ekibi, söz konusu kişinin 30 yaşındaki Killian S. olduğunu belirledi.
Polis kaynaklarına göre, bakkalda kasanın arkasına geçen, agresif tavırlar sergileyen ve dükkandaki eşyalara zarar veren Killian S, sakinleştirilmeye çalışılsa da bir memura tekme attı.
Polisler, Killian S'nin üzerinde 10 defadan fazla elektroşok tabancalarını kullandı.
Kalbi 2 kez duran Killian S, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma açılırken, o gün görevli 18 polis ifade vermeye başladı.