https://sputniknews.com.tr/20240106/fransada-polisin-10-defadan-fazla-elektrosok-tabancasi-kullandigi-kisi-hayatini-kaybetti-1079374663.html

Fransa'da polisin 10 defadan fazla elektroşok tabancası kullandığı kişi hayatını kaybetti

Fransa'da polisin 10 defadan fazla elektroşok tabancası kullandığı kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden olan Montfermeil'de polisin elektroşok tabancası kullandığı 30 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T10:18+0300

2024-01-06T10:18+0300

2024-01-06T10:24+0300

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Fransız basınında yer alan haberlere göre, 3 Ocak'ta yerel saat ile 23.20 sularında Montfermeil'de bir bakkalda kavga çıktığı ve sarhoş bir kişinin agresif davrandığı polise bildirildi.Olay yerine gelen polis ekibi, söz konusu kişinin 30 yaşındaki Killian S. olduğunu belirledi.Polis kaynaklarına göre, bakkalda kasanın arkasına geçen, agresif tavırlar sergileyen ve dükkandaki eşyalara zarar veren Killian S, sakinleştirilmeye çalışılsa da bir memura tekme attı.Polisler, Killian S'nin üzerinde 10 defadan fazla elektroşok tabancalarını kullandı.Kalbi 2 kez duran Killian S, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma açılırken, o gün görevli 18 polis ifade vermeye başladı.

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fransa, elektroşok, paris, şiddet, polis, polis şiddeti