https://sputniknews.com.tr/20240106/cesme-belediye-baskani-onur-saatli-kimdir--1079382847.html

Çeşme Belediye Başkanı adayı Onur Saatli kimdir?

Çeşme Belediye Başkanı adayı Onur Saatli kimdir?

Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart sandık başına gidiyor. Mevcut belediye başkanları ve adaylara dair birçok ayrıntı merak edilirken, güncel... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T16:17+0300

2024-01-06T16:17+0300

2024-01-06T16:28+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

çeşme

izmir

31 mart yerel seçimleri

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Yerel seçimler yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yerel seçimlerde kimleri belediye başkanı olarak göstereceği merak konusu. İzmir'in Çeşme Belediye Başkanlığı'na aday olan ve uzun süredir CHP'de siyaset yapan Onur Saatli, kimdir? Üniversite ve İş Hayatı Onur Saatli, 1982 yılında Çeşme'de doğdu ve eğitim hayatına aynı ilçede devam etti. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Saatli, mezuniyet tezini 'Turizmin Türkiye Ekonomisi'ndeki Yeri ve Ege Bölgesi Turizmi' konusunda tamamladı.2005-2021 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.'de yönetici olarak görev alan Saatli, bu süreçte Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası'nda (BASİSEN) Sendika Temsilcisi ve Genel Kurul Delegesi olarak görev yaptı. Turizm sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerine daha fazla zaman ayırmak amacıyla 2021 yılında Türkiye İş Bankası'ndaki görevinden ayrılarak şirketlerin yönetimine odaklandı.Çeşme Belediye Başkanlığı adaylığı Çeşme'nin geleceği konusunda Saatli, kentin halk odaklı kalkınması gerektiğini ifade ediyor ve turizm odaklı büyüme yerine sürdürülebilir turizm ve tarım projelerine vurgu yapıyor.Saatli, Çeşme'deki sorunların doğru yatırım ve planlama ile çözülebileceğine inanıyor. Çeşme'nin güçlenmesi, ekonomik kalkınması, altyapısının güçlendirilmesi, sosyal imkanlarının artırılması ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması hedeflerini taşıyor.Siyasete olan bağlılığı ve CHP üyeliği ile bilinen Saatli, Çeşme için sorumluluk almasının nedenini kendi ikbalinden ziyade, doğduğu topraklara olan sorumluluk hissi ve çocuklarına daha iyi bir Çeşme bırakma arzusu olarak açıklıyor. Evli ve bir çocuk babası olan Onur Saatli, aynı zamanda farklı platformlarda da yazarlık yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240106/abdul-batur-kimdir--1079381983.html

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