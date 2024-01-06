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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240106/cesme-belediye-baskani-onur-saatli-kimdir--1079382847.html
Çeşme Belediye Başkanı adayı Onur Saatli kimdir?
Çeşme Belediye Başkanı adayı Onur Saatli kimdir?
Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart sandık başına gidiyor. Mevcut belediye başkanları ve adaylara dair birçok ayrıntı merak edilirken, güncel... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T16:17+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
çeşme
izmir
31 mart yerel seçimleri
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Yerel seçimler yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yerel seçimlerde kimleri belediye başkanı olarak göstereceği merak konusu. İzmir'in Çeşme Belediye Başkanlığı'na aday olan ve uzun süredir CHP'de siyaset yapan Onur Saatli, kimdir? Üniversite ve İş Hayatı Onur Saatli, 1982 yılında Çeşme'de doğdu ve eğitim hayatına aynı ilçede devam etti. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Saatli, mezuniyet tezini 'Turizmin Türkiye Ekonomisi'ndeki Yeri ve Ege Bölgesi Turizmi' konusunda tamamladı.2005-2021 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.'de yönetici olarak görev alan Saatli, bu süreçte Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası'nda (BASİSEN) Sendika Temsilcisi ve Genel Kurul Delegesi olarak görev yaptı. Turizm sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerine daha fazla zaman ayırmak amacıyla 2021 yılında Türkiye İş Bankası'ndaki görevinden ayrılarak şirketlerin yönetimine odaklandı.Çeşme Belediye Başkanlığı adaylığı Çeşme'nin geleceği konusunda Saatli, kentin halk odaklı kalkınması gerektiğini ifade ediyor ve turizm odaklı büyüme yerine sürdürülebilir turizm ve tarım projelerine vurgu yapıyor.Saatli, Çeşme'deki sorunların doğru yatırım ve planlama ile çözülebileceğine inanıyor. Çeşme'nin güçlenmesi, ekonomik kalkınması, altyapısının güçlendirilmesi, sosyal imkanlarının artırılması ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması hedeflerini taşıyor.Siyasete olan bağlılığı ve CHP üyeliği ile bilinen Saatli, Çeşme için sorumluluk almasının nedenini kendi ikbalinden ziyade, doğduğu topraklara olan sorumluluk hissi ve çocuklarına daha iyi bir Çeşme bırakma arzusu olarak açıklıyor. Evli ve bir çocuk babası olan Onur Saatli, aynı zamanda farklı platformlarda da yazarlık yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240106/abdul-batur-kimdir--1079381983.html
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yerel seçim, belediye başkanı adayı, 31 mart yerel seçimleri, türkiye yerel seçimleri, onur saatli, çeşme belediye başkan adayı, izmir belediye başkan adayı
yerel seçim, belediye başkanı adayı, 31 mart yerel seçimleri, türkiye yerel seçimleri, onur saatli, çeşme belediye başkan adayı, izmir belediye başkan adayı

Çeşme Belediye Başkanı adayı Onur Saatli kimdir?

16:17 06.01.2024 (güncellendi: 16:28 06.01.2024)
Onur Saatli
Onur Saatli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
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Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart sandık başına gidiyor. Mevcut belediye başkanları ve adaylara dair birçok ayrıntı merak edilirken, güncel olarak Çeşme Belediye Başkanlığı adaylığını ilan eden Onur Saatli'nin bilgilerini Sputnik derledi.
Yerel seçimler yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yerel seçimlerde kimleri belediye başkanı olarak göstereceği merak konusu. İzmir'in Çeşme Belediye Başkanlığı'na aday olan ve uzun süredir CHP'de siyaset yapan Onur Saatli, kimdir?

Üniversite ve İş Hayatı

Onur Saatli, 1982 yılında Çeşme'de doğdu ve eğitim hayatına aynı ilçede devam etti. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Saatli, mezuniyet tezini 'Turizmin Türkiye Ekonomisi'ndeki Yeri ve Ege Bölgesi Turizmi' konusunda tamamladı.
2005-2021 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.'de yönetici olarak görev alan Saatli, bu süreçte Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası'nda (BASİSEN) Sendika Temsilcisi ve Genel Kurul Delegesi olarak görev yaptı. Turizm sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerine daha fazla zaman ayırmak amacıyla 2021 yılında Türkiye İş Bankası'ndaki görevinden ayrılarak şirketlerin yönetimine odaklandı.

Çeşme Belediye Başkanlığı adaylığı

Çeşme'nin geleceği konusunda Saatli, kentin halk odaklı kalkınması gerektiğini ifade ediyor ve turizm odaklı büyüme yerine sürdürülebilir turizm ve tarım projelerine vurgu yapıyor.
Saatli, Çeşme'deki sorunların doğru yatırım ve planlama ile çözülebileceğine inanıyor. Çeşme'nin güçlenmesi, ekonomik kalkınması, altyapısının güçlendirilmesi, sosyal imkanlarının artırılması ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması hedeflerini taşıyor.
Siyasete olan bağlılığı ve CHP üyeliği ile bilinen Saatli, Çeşme için sorumluluk almasının nedenini kendi ikbalinden ziyade, doğduğu topraklara olan sorumluluk hissi ve çocuklarına daha iyi bir Çeşme bırakma arzusu olarak açıklıyor. Evli ve bir çocuk babası olan Onur Saatli, aynı zamanda farklı platformlarda da yazarlık yapıyor.
Abdül Batur - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur kimdir?
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