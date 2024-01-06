https://sputniknews.com.tr/20240106/abdul-batur-kimdir--1079381983.html

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur kimdir?

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur kimdir?

Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart sandık başına gidiyor. Mevcut belediye başkanları ve adaylara dair birçok ayrıntı merak edilirken, güncel... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T16:18+0300

2024-01-06T16:18+0300

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yerel seçimde İzmir Belediye Başkanı olarak kimi göstereceği merak konusu. Şu an Konak Belediye Başkanı olarak görev yapan ve adı potansiyel İzmir Belediye Başkanı listesinde geçen Batur, kimdir? Abdül Batur'un iş hayatı Abdül Batur, 1957 yılında Narlıdere'de doğdu. İlköğrenimini Narlıdere Oğuzhan İlkokulu'nda tamamladıktan sonra Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi Ortaokul bölümü ve İzmir Namık Kemal Lisesi'ni başarıyla bitirdi. Ardından, Mimarlık alanındaki eğitimine İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde devam ederek mezun oldu. Mimarlık kariyerine Pendik Tersanesi şantiyesinde çalışarak başladı. Mesleki gelişimini ve deneyimini artırmak amacıyla 1984-1987 yıllarında yurt dışında birçok şehirde şantiye proje müdürü olarak görev aldı. Türkiye'ye döndükten sonraki ticari & siyasi faaliyetleri nelerdir?1988 yılında Narlıdere'ye dönen Abdül Batur, doğup büyüdüğü kentte proje bürosu açarak çalışma yaşantısına devam etti. Bu süreçte Narlıdere'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen birçok inşaat projesine liderlik etti. Ayrıca, gençlik döneminde uzun yıllar Narlıdere Spor Kulübü'nde futbol oynayan Batur, aynı kulüpte yöneticilik görevini üstlendi. 1994 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İZBETON Genel Müdürlüğüne atanan Abdül Batur, şirketi daha önceki etkinlik düzeyinden çıkararak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük şirketi haline getirdi. Narlıdere Belediye Başkanlığı'na ne zaman başladı? 1999 yılında Narlıdere Belediye Başkanlığına seçilen Batur, sosyal demokrat bir perspektifle hizmet anlayışını sürdürdü. 2004 seçimlerinde rekor bir oy farkıyla ikinci kez Narlıdere Belediye Başkanlığına seçilen Abdül Batur, Nokta Dergisi tarafından 'Doruktakiler' ödülüne layık görüldü ve Şehir ve Başkan Dergisi tarafından 4 kez Türkiye çapında yılın ilçe belediye başkanı seçildi. Abdül Batur, 2003 yılında Dr. Behçet Uz Kültür ödülüne layık görülen ve İzmir Kültür Platformu tarafından '1992-2002 On Yılın Ödülleri'ne değer bulunan bir isim oldu. 2009 seçimlerinde %71'lik rekor bir oy oranıyla tekrar belediye başkanlığına seçilen Batur, görev süresi içinde kentin dokusunu yenileme amacıyla gerçekleştirdiği projelerle dikkat çekti. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, Engelliler Merkezi, Yeni Pazaryeri, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı, Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi, Kültür Sanat ve Hobi Merkezi, Cemevi, Güven Erkaya Spor Salonu, Ali Artuner Futbol Sahası gibi önemli projelere imza atan Batur, Narlıdere'yi bölgede dikkate değer bir konuma taşıdı. Aynı zamanda 2009 yılında Kıyı Ege Belediyeler Birliği başkanlığına seçilen Abdül Batur, Çanakkale'den Fethiye'ye kadar olan bölgede hizmet veren belediyeler arasında sorunların çözümü ve dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda aktif bir rol üstlenmiştir.Konak Belediye Başkanlığı'na ne zaman başladı?31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Konak Belediye Başkanı seçilen Abdül Batur, aynı zamanda Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği encümenliği görevlerini de yürütmektedir. Gerçekleştirdiği hizmetlerle pek çok ödüle layık görülen Abdül Batur, evli ve 2 çocuk babasıdır.

https://sputniknews.com.tr/20240106/cesme-belediye-baskani-onur-saatli-kimdir--1079382847.html

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