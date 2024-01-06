https://sputniknews.com.tr/20240106/boluda-42-buyuklugunde-deprem-1079371918.html
Bolu'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T01:15+0300
2024-01-06T01:15+0300
2024-01-06T01:24+0300
deprem
türkiye
bolu
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Bolu'da saat 01.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7,31 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/japonyadaki-depremlerde-yasamini-yitirenlerin-sayisi-92ye-cikti-1079348301.html
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deprem, bolu, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, bolu, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Bolu'da 4,2 büyüklüğünde deprem
01:15 06.01.2024 (güncellendi: 01:24 06.01.2024)
Bolu'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bolu'da saat 01.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,31 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.