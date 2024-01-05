https://sputniknews.com.tr/20240105/japonyadaki-depremlerde-yasamini-yitirenlerin-sayisi-92ye-cikti-1079348301.html

Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 92'ye çıktı

Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 92'ye çıktı

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T10:57+0300

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2024-01-05T10:57+0300

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japonya

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kayıp

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Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldi. Yarımada bölgesinde bugün yerel saatle 00.04'te 4.4, 08.06'da 4, 09.27'de 4.1 ve 09.39'da 4.2 büyüklüğünde depremler kaydedildi.Artçı sarsıntıların sürdüğü bildirildi.240'tan fazla kişinin akıbeti bilinmiyorİşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 92 kişinin yaşamını yitirdiğini, bölge genelinde 300'den fazla yaralının tedavi gördüğünü açıkladı. Bölge genelinde 40'tan fazla kişinin enkaz altında olduğu, kapanan yollar nedeniyle 700'ü aşkın kişinin farklı noktalarda mahsur kaldığı kaydedildi.Eyalet genelindeki 165 okul ve tesiste kısmi hasar saptandığı, yaklaşık 33 bin kişinin 370 tahliye notasında konakladığı duyuruldu. Noto Yarımadası genelinde süren yağışların toprak kaymalarını tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.Bölge genelindeki 30 bin eve elektrik ve 80 bin eve su tedarikinde sorun yaşandığı, 240'tan fazla kişinin akıbetinin bilinmediği belirtildi.SDF personelinin sayısı artırıldıArama kurtarma faaliyetleri için bölgeye sevk edilen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personel sayısının 4 bin 600'e yükseltildiği bildirildi.SDF'ye ait helikopterlerin ihtiyaç malzemelerinin tedariki için kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240104/japonyadaki-depremlerde-olenlerin-sayisi-78e-cikti-50den-fazla-kisinin-akibeti-bilinmiyor-1079323096.html

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