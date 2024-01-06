https://sputniknews.com.tr/20240106/boeing-737-maxte-korkutan-kaza-ucagin-kullanimiaskiyaalindi-1079378785.html

Boeing 737 MAX’te korkutan kaza: Uçağın kullanımı askıya alındı

Boeing 737 MAX’te korkutan kaza: Uçağın kullanımı askıya alındı

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait bir Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağı, havadayken penceresinin kopması nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T13:22+0300

2024-01-06T13:22+0300

2024-01-06T13:22+0300

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ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland'dan California eyaletinde bulunan Ontario'ya sefer gerçekleştiren yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Alaska Havayoları'na ait yolcu uçağında basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yükseklikte patladı.Uçak içinde basıncın düşmesiyle oksijen maskeleri açılırken yolcular sakinliğini korumayı başardı. Ekim ayında havayollarına teslim edilen Boeing 737-MAX 9 yolcu uçağı, 174 yolcusu 6 mürettebatıyla acil için Portland'a dönmek zorunda kaldı. Uçak, Portland'a başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.Alaska Havayolları tarafından yapılan açıklamada, "1282 sefer sayılı yolcu uçağında akşam saatlerinde kalkıştan kısa bir süre sonra Portland'a güvenli bir şekilde geri indi" ifadeleri kullanılarak detaylı bir açıklama yapılmadı.Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada ise, mürettebatın bir 'basınçlandırma sorunu' yaşandığını bildirdiği aktarılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Açıklamada, '737 MAX 9' tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirildi.Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), olayı araştırmaya başladı.Daha önce de ölümcül kazalarla gündeme gelmiştiEndonezya'da Lion Hava Yollarına ait 'JT 610' sefer sayılı 'Boeing 737 MAX 8' tipi uçağın 2018'de düşmesinin ardından, Etiyopya Hava Yollarına ait aynı tip yolcu uçağı 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan sonra düşmüştü.Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen ABD'li uçak üreticisi Boeing, '737 MAX' tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.Dünyadaki hava yolu şirketleri, bu kazaların ardından 'Boeing 737 MAX' tipi uçakların uçuşunu durdurmuştu.Şirket, milyarca dolar zarara uğrarken çok sayıda kazazede yakınınca dava edilmişti.

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