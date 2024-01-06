https://sputniknews.com.tr/20240106/bati-basini-abdli-politikacilar-ukraynanin-bolunmesi-gerektigini-anlamaya-basladi-1079379306.html
Batı basını: ABD'li politikacılar Ukrayna'nın bölünmesi gerektiğini anlamaya başladı
Batı basını: ABD'li politikacılar Ukrayna'nın bölünmesi gerektiğini anlamaya başladı
Daily Express, ABD'li politikacıların Ukrayna'da barışın sağlanması için ülkenin bölünmesi gerektiğini anlamaya başladıklarını yazdı. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T13:45+0300
2024-01-06T13:45+0300
2024-01-06T13:45+0300
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İngilterede yayınlanan Daily Express gazetesinde yer alan makalede, ABD'deki politikacıların Ukrayna'da barışın sağlanması için ülkenin bölünmesi gerektiğini anlamaya başladıkları belirtildi.Makalede, “ABD’li politikacılar, ateşkes veya barış anlaşmasına varmanın en önemli unsurlarından birinin, Rusya tarafından kontrol edilen bölgelerin bir kısmının Putin'e bırakılmasını mümkün kılacak Ukrayna'nın bölünmesi olduğunu anlamaya başlıyor" ifadelerine yer verildi.Makalede ayrıca, ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kaybedilen bölgeleri yeniden ele geçirme çabalarına karşın böyle bir adım atabileceği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240106/rus-uzman-rus-gazinin-avrupadaki-gelecegi-siyasete-bagli-1079377223.html
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batı basını, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd, ingiltere
batı basını, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd, ingiltere
Batı basını: ABD'li politikacılar Ukrayna'nın bölünmesi gerektiğini anlamaya başladı
Daily Express, ABD'li politikacıların Ukrayna'da barışın sağlanması için ülkenin bölünmesi gerektiğini anlamaya başladıklarını yazdı.
İngilterede yayınlanan Daily Express gazetesinde yer alan makalede, ABD'deki politikacıların Ukrayna'da barışın sağlanması için ülkenin bölünmesi gerektiğini anlamaya başladıkları belirtildi.
Makalede, “ABD’li politikacılar, ateşkes veya barış anlaşmasına varmanın en önemli unsurlarından birinin, Rusya tarafından kontrol edilen bölgelerin bir kısmının Putin'e bırakılmasını mümkün kılacak Ukrayna'nın bölünmesi olduğunu anlamaya başlıyor" ifadelerine yer verildi.
Makalede ayrıca, ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kaybedilen bölgeleri yeniden ele geçirme çabalarına karşın böyle bir adım atabileceği vurgulandı.