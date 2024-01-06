https://sputniknews.com.tr/20240106/bati-basini-abdli-politikacilar-ukraynanin-bolunmesi-gerektigini-anlamaya-basladi-1079379306.html

Batı basını: ABD'li politikacılar Ukrayna'nın bölünmesi gerektiğini anlamaya başladı

Batı basını: ABD'li politikacılar Ukrayna'nın bölünmesi gerektiğini anlamaya başladı

Daily Express, ABD'li politikacıların Ukrayna'da barışın sağlanması için ülkenin bölünmesi gerektiğini anlamaya başladıklarını yazdı. 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T13:45+0300

2024-01-06T13:45+0300

2024-01-06T13:45+0300

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İngilterede yayınlanan Daily Express gazetesinde yer alan makalede, ABD'deki politikacıların Ukrayna'da barışın sağlanması için ülkenin bölünmesi gerektiğini anlamaya başladıkları belirtildi.Makalede, “ABD’li politikacılar, ateşkes veya barış anlaşmasına varmanın en önemli unsurlarından birinin, Rusya tarafından kontrol edilen bölgelerin bir kısmının Putin'e bırakılmasını mümkün kılacak Ukrayna'nın bölünmesi olduğunu anlamaya başlıyor" ifadelerine yer verildi.Makalede ayrıca, ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kaybedilen bölgeleri yeniden ele geçirme çabalarına karşın böyle bir adım atabileceği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240106/rus-uzman-rus-gazinin-avrupadaki-gelecegi-siyasete-bagli-1079377223.html

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