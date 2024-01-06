https://sputniknews.com.tr/20240106/azerbaycanda-erken-cumhurbaskani-secimi-icin-2-adayin-daha-ismi-onaylandi-1079384824.html

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için 2 adayın daha ismi onaylandı

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için 2 adayın daha ismi onaylandı

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu, 7 Şubat'ta yapılacak erken cumhurbaşkanı seçimi için başvuran 2 adayın daha başvurusunu onayladı. 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T17:31+0300

2024-01-06T17:31+0300

2024-01-06T17:31+0300

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Daha önce Yeni Azerbaycan Partisince (YAP) aday gösterilen İlham Aliyev'in adaylığını onaylayan Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunda, bugün bağımsız aday Zahid Oruç ile partisi tarafından aday gösterilen Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev'in adaylığı görüşüldü.Kurul, Oruç ve Nurullayev'in adaylığını onayladı, böylece seçimde yarışacak aday sayısı 3'e yükseldi.Seçim için 17 kişinin adaylık başvurusunu kabul eden Kurul, diğer adaylarla ilgili kararını gelecek günlerde açıklayacak.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanı seçimi öne alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240104/azerbaycan-baris-anlasmasi-ermenistan-ile-sinirlarin-belirlenmesine-bagli-olmamali-1079334631.html

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