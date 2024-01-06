https://sputniknews.com.tr/20240106/abd-gemisi-kizildenizde-husilerin-firlattigi-ihayi-dusurdu-1079388351.html
ABD gemisi Kızıldeniz'de Husilerin fırlattığı İHA’yı düşürdü
ABD gemisi Kızıldeniz'de Husilerin fırlattığı İHA’yı düşürdü
ABD Donanması’na ait USS Laboon destroyerinin Kızıldeniz'de Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T22:29+0300
2024-01-06T22:29+0300
2024-01-06T22:29+0300
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husi
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kızıldeniz
destroyer
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ABD Donanması’na ait USS Laboon destroyeri, Kızıldeniz'in güneyinde Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı İHA’yı düşürdü.Açıklamada, “Yemen'in İran destekli Husi kontrolündeki bölgelerinden fırlatılan bir insansız hava aracı, USS Laboon (DDG 59) tarafından Kızıldeniz’in güney kesiminde meşru müdafaa amacıyla düşürüldü” ifadelerine yer verildi.Açıklamada herhangi bir can kaybı veya hasar ile ilgili bilgi verilmedi.ABD daha önce Husilerin artan saldırılarına karşılık uluslararası ‘Deniz Görev Gücü’ kurulması için görüşmeler yaptıklarını, Bahreyn dahil olmak üzere 10 ülke ile birlikte çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu. Husiler ise yanıt olarak ABD'nin İsrail gemilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmesinin bölgedeki gemi taşımacılığına yönelik tehdit oluşturduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240106/abdli-eski-istihbarat-subayi-rus-ordusu-cephenin-bazi-bolgelerini-yarmaya-basladi-1079387638.html
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husi, abd, kızıldeniz, destroyer
husi, abd, kızıldeniz, destroyer
ABD gemisi Kızıldeniz'de Husilerin fırlattığı İHA’yı düşürdü
ABD Donanması’na ait USS Laboon destroyerinin Kızıldeniz'de Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ABD Donanması’na ait USS Laboon destroyeri, Kızıldeniz'in güneyinde Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı İHA’yı düşürdü.
Açıklamada, “Yemen'in İran destekli Husi kontrolündeki bölgelerinden fırlatılan bir insansız hava aracı, USS Laboon (DDG 59) tarafından Kızıldeniz’in güney kesiminde meşru müdafaa amacıyla düşürüldü” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada herhangi bir can kaybı veya hasar ile ilgili bilgi verilmedi.
ABD daha önce Husilerin artan saldırılarına karşılık uluslararası ‘Deniz Görev Gücü’ kurulması için görüşmeler yaptıklarını, Bahreyn dahil olmak üzere 10 ülke ile birlikte çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu. Husiler ise yanıt olarak ABD'nin İsrail gemilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmesinin bölgedeki gemi taşımacılığına yönelik tehdit oluşturduğunu açıklamıştı.