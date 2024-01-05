https://sputniknews.com.tr/20240105/yusuf-guney-kenan-isik-su-anda-astral-boyutta-kaybolmus-durumda-1079361243.html

Yusuf Güney: Kenan Işık şu anda astral boyutta kaybolmuş durumda

Yusuf Güney: Kenan Işık şu anda astral boyutta kaybolmuş durumda

Daha önce pandemi döneminde ‘astral seyahat’ yaptığını ve yapılan toplantıda alınan kararlara şahit olduğunu iddia eden şarkıcı Yusuf Güney bu kez de Kenan... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T16:18+0300

2024-01-05T16:18+0300

2024-01-05T16:18+0300

yaşam

yusuf güney

astral seyahat

kenan işık

koma

beyin kanaması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072389968_0:72:808:527_1920x0_80_0_0_95b98db19df4faaf421dc2c757c72cf6.jpg

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu ve sunucu Kenan Işık'a dair bir iddiada bulundu.'Uyanırsa acayip şeyler anlatacak'Tv8’deki Aramızda Kalsın programına konuk olan Yusuf Güney, Kenan Işık ile ilgili “Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım” ifadelerini kullandı.10 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, 4 saat süren bir ameliyat geçirmiş ve hayati tehlikeyi atlatsa da komaya girmişti.Astral Seyahat nedir? Astral seyahat ruhun canlı iken bedeninden ayrılarak başka bir yere gitmesidir.Astral seyahat, insanların yanlış rüya tanımından kaynaklanan ve mistik ögelere duyduğu zaaftan doğmuştur. Aslında Lucid Dreaming (Yarı-Uyanık Rüya) deneyiminin yanlış yorumlanmış halidir.

https://sputniknews.com.tr/20230613/yusuf-guney-survivori-birakma-nedenini-acikladi-astral-seyahatlerimde-depremi-gordum-duramadim-1072389767.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yusuf güney kenan ışık,astral seyahat nedir?,astral seyahat nedir