https://sputniknews.com.tr/20240105/yusuf-guney-kenan-isik-su-anda-astral-boyutta-kaybolmus-durumda-1079361243.html
Yusuf Güney: Kenan Işık şu anda astral boyutta kaybolmuş durumda
Yusuf Güney: Kenan Işık şu anda astral boyutta kaybolmuş durumda
Daha önce pandemi döneminde ‘astral seyahat’ yaptığını ve yapılan toplantıda alınan kararlara şahit olduğunu iddia eden şarkıcı Yusuf Güney bu kez de Kenan... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T16:18+0300
2024-01-05T16:18+0300
2024-01-05T16:18+0300
yaşam
yusuf güney
astral seyahat
kenan işık
koma
beyin kanaması
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Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu ve sunucu Kenan Işık'a dair bir iddiada bulundu.'Uyanırsa acayip şeyler anlatacak'Tv8’deki Aramızda Kalsın programına konuk olan Yusuf Güney, Kenan Işık ile ilgili “Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım” ifadelerini kullandı.10 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, 4 saat süren bir ameliyat geçirmiş ve hayati tehlikeyi atlatsa da komaya girmişti.Astral Seyahat nedir? Astral seyahat ruhun canlı iken bedeninden ayrılarak başka bir yere gitmesidir.Astral seyahat, insanların yanlış rüya tanımından kaynaklanan ve mistik ögelere duyduğu zaaftan doğmuştur. Aslında Lucid Dreaming (Yarı-Uyanık Rüya) deneyiminin yanlış yorumlanmış halidir.
https://sputniknews.com.tr/20230613/yusuf-guney-survivori-birakma-nedenini-acikladi-astral-seyahatlerimde-depremi-gordum-duramadim-1072389767.html
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yusuf güney kenan ışık,astral seyahat nedir?,astral seyahat nedir
yusuf güney kenan ışık,astral seyahat nedir?,astral seyahat nedir
Yusuf Güney: Kenan Işık şu anda astral boyutta kaybolmuş durumda
Daha önce pandemi döneminde ‘astral seyahat’ yaptığını ve yapılan toplantıda alınan kararlara şahit olduğunu iddia eden şarkıcı Yusuf Güney bu kez de Kenan Işık ile ilgili ‘değişik’ açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu ve sunucu Kenan Işık'a dair bir iddiada bulundu.
'Uyanırsa acayip şeyler anlatacak'
Tv8’deki Aramızda Kalsın programına konuk olan Yusuf Güney, Kenan Işık ile ilgili “Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım” ifadelerini kullandı.
10 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, 4 saat süren bir ameliyat geçirmiş ve hayati tehlikeyi atlatsa da komaya girmişti.
Astral seyahat ruhun canlı iken bedeninden ayrılarak başka bir yere gitmesidir.
Astral seyahat, insanların yanlış rüya tanımından kaynaklanan ve mistik ögelere duyduğu zaaftan doğmuştur. Aslında Lucid Dreaming (Yarı-Uyanık Rüya) deneyiminin yanlış yorumlanmış halidir.