https://sputniknews.com.tr/20230613/yusuf-guney-survivori-birakma-nedenini-acikladi-astral-seyahatlerimde-depremi-gordum-duramadim-1072389767.html
Yusuf Güney, Survivor'ı bırakma nedenini açıkladı: Astral seyahatlerimde depremi gördüm, duramadım
Yusuf Güney, Survivor'ı bırakma nedenini açıkladı: Astral seyahatlerimde depremi gördüm, duramadım
Yusuf Güney, Survivor'ı kısa sürede bırakmasının nedeninin, yaptığı astral seyahatler olduğunu belirterek, "Her şeyiyle birebir rüyalarımda depremi gördüm... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T16:01+0300
2023-06-13T16:01+0300
2023-06-13T16:04+0300
yusuf güney
yaşam
deprem
astral seyahat
rüya
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Survivor 2023 yarışmasının TV8'de yayınlanan yarı final bölümünde elenen yarışmacıların açıklamaları dikkat çekti. Şarkıcı Yusuf Güney, Survivor'ı neden bıraktığını ilk kez açıkladı.Yusuf Güney, "Depremi gördüm. Depremin yaşanacağını söylemiştim arkadaşlarıma, benim gitmem lazım demiştim. Her şeyiyle birebir rüyalarımda ve astral seyahatlerimde gördüm. Kalamadım ve duramadım. Orada olmayı çok isterdim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230605/yusuf-guneyden-ufo-yorumu-uzaylilarla-savasacagiz-1072029881.html
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yusuf güney, deprem, astral seyahat, rüya
yusuf güney, deprem, astral seyahat, rüya
Yusuf Güney, Survivor'ı bırakma nedenini açıkladı: Astral seyahatlerimde depremi gördüm, duramadım
16:01 13.06.2023 (güncellendi: 16:04 13.06.2023) Abone ol
Yusuf Güney, Survivor'ı kısa sürede bırakmasının nedeninin, yaptığı astral seyahatler olduğunu belirterek, "Her şeyiyle birebir rüyalarımda depremi gördüm. Kalamadım ve duramadım" dedi.
Survivor 2023 yarışmasının TV8'de yayınlanan yarı final bölümünde elenen yarışmacıların açıklamaları dikkat çekti. Şarkıcı Yusuf Güney, Survivor'ı neden bıraktığını ilk kez açıkladı.
Yusuf Güney, "Depremi gördüm. Depremin yaşanacağını söylemiştim arkadaşlarıma, benim gitmem lazım demiştim. Her şeyiyle birebir rüyalarımda ve astral seyahatlerimde gördüm. Kalamadım ve duramadım. Orada olmayı çok isterdim" dedi.