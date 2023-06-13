https://sputniknews.com.tr/20230613/yusuf-guney-survivori-birakma-nedenini-acikladi-astral-seyahatlerimde-depremi-gordum-duramadim-1072389767.html

Yusuf Güney, Survivor'ı bırakma nedenini açıkladı: Astral seyahatlerimde depremi gördüm, duramadım

Yusuf Güney, Survivor'ı bırakma nedenini açıkladı: Astral seyahatlerimde depremi gördüm, duramadım

Yusuf Güney, Survivor'ı kısa sürede bırakmasının nedeninin, yaptığı astral seyahatler olduğunu belirterek, "Her şeyiyle birebir rüyalarımda depremi gördüm... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T16:01+0300

2023-06-13T16:01+0300

2023-06-13T16:04+0300

yusuf güney

yaşam

deprem

astral seyahat

rüya

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Survivor 2023 yarışmasının TV8'de yayınlanan yarı final bölümünde elenen yarışmacıların açıklamaları dikkat çekti. Şarkıcı Yusuf Güney, Survivor'ı neden bıraktığını ilk kez açıkladı.Yusuf Güney, "Depremi gördüm. Depremin yaşanacağını söylemiştim arkadaşlarıma, benim gitmem lazım demiştim. Her şeyiyle birebir rüyalarımda ve astral seyahatlerimde gördüm. Kalamadım ve duramadım. Orada olmayı çok isterdim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230605/yusuf-guneyden-ufo-yorumu-uzaylilarla-savasacagiz-1072029881.html

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yusuf güney, deprem, astral seyahat, rüya