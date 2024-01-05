İki çete daha çökertildi. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Kafes-29 operasyonunda toplam 61 kişi gözaltına alındı.Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-29' operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

Yerlikaya: Volkan Reçber ve Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı bölgesel suç örgütleri çökertildi

Yerlikaya: Volkan Reçber ve Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı bölgesel suç örgütleri çökertildi

Yerlikaya: Volkan Reçber ve Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı bölgesel suç örgütleri çökertildi

© AA İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon © AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-29' operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.