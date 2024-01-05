https://sputniknews.com.tr/20240105/yerlikaya-volkan-recber-ve-emrah-severin-elebasiligini-yaptigi-bolgesel-suc-orgutleri-cokertildi-1079344133.html
Yerlikaya: Volkan Reçber ve Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı bölgesel suç örgütleri çökertildi
Yerlikaya: Volkan Reçber ve Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı bölgesel suç örgütleri çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-29' operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T08:32+0300
2024-01-05T08:32+0300
2024-01-05T08:57+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
suç
organize suç
organize suç örgütü
suç örgütü
organize suç çetesi
gözaltı
gözaltı kararı
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İki çete daha çökertildi. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Kafes-29 operasyonunda toplam 61 kişi gözaltına alındı.Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240105/fatih-portakal-canli-yayinda-ak-partinin-istanbul-ankara-ve-izmir-adaylari-icin-isim-verdi-1079342524.html
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ali yerlikaya, operasyon, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi, gözaltı, gözaltı kararı, yakalama, tutuklama, tutuklama kararı
ali yerlikaya, operasyon, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi, gözaltı, gözaltı kararı, yakalama, tutuklama, tutuklama kararı
Yerlikaya: Volkan Reçber ve Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı bölgesel suç örgütleri çökertildi
08:32 05.01.2024 (güncellendi: 08:57 05.01.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-29' operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
İki çete daha çökertildi. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Kafes-29 operasyonunda toplam 61 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: