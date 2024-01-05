Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay açıklaması: 'Derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek'

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesine ilişkin konuştu.



Başkan Akarca, Afyonkarahisar Valiliği’ni ziyaretinde, bir gazetecinin, “Anayasa Mahkemesinin son kararıyla ilgili bir ikilem var, bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Anayasa Mahkemesiyle bu sadece son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Yani aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek." yanıtını verdi.



Bir süre Vali Yiğitbaşı ile görüşen Akarca'ya ziyaretinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri Eyup Yeşil ve Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Doğan ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak eşlik etti.