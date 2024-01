https://sputniknews.com.tr/20240105/uzmani-uyardi-sirf-ulasabiliyoruz-diye-insanlara-her-an-ulasmak-dogru-degil-1079353678.html

Uzmanı uyardı: 'Sırf 'ulaşabiliyoruz' diye insanlara her an ulaşmak doğru değil'

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gül Esra Atalay, dijital iletişimin hızla yayılmasının getirdiği sürekli... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, dijital iletişimin hızla yayılması sürekli erişilebilir olma beklentisini artırırken, beraberinde yeni bir çağın davranış kurallarını getiriyor.Uzmanlar dijital yolla günün her saatinde insanlara ulaşmanın doğru bir davranış olmadığını, ısrarlı takibin siber şiddetin bir biçimi olduğunu hatırlatıyor.İrtibat kesme hakkıAçıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Gül Esra Atalay, sürekli erişilebilir olmanın, iş ile özel yaşam arasındaki ayrımı bulanıklaştırdığını kaydederek, "Çeşitli ülkeler çalışanların haklarını korumak için 'irtibatı kesme hakkı' adı altında yasal düzenlemeler getirmeye başladı. Fransa, İrlanda gibi ülkeler bu yasaları uygulamayı başladı." ifadelerini kullandı.Netiket ne demek?Sanal dünyanın görgü kuralları olarak adlandırılan "netiket" kavramı hakkında bilgi veren Atalay, şu açıklamalarda bulundu:'Günün her saati erişilebilir olmak tehlikeli olabilir'Doç. Dr. Gül Esra Atalay, günün her saati erişilebilir olmanın tehlikelerinden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:'Bir tür tacize dönüşüyorsa bu durumda yaptırım gerekliliği doğabilir'Gül Esra Atalay, taraflar arasındaki dijital iletişimde samimiyet düzeyi, saat uygunluğu ve konunun önemi gibi faktörlerin hesaba katılması gerektiğini vurguladı.Dijital iletişimin hızla yayılmasının getirdiği sürekli erişilebilir olma beklentisinin tehlikeli olabileceğini kaydeden Atalay, "Sırf 'ulaşabiliyoruz' diye insanlara her an ulaşmak doğru değil. Eğer sınırlar sürekli olarak ihlal ediliyorsa, bireyler olur olmadık zamanlarda aranıyor ya da sosyal medya, mesajlar ve maillerle rahatsız ediliyorsa bir noktadan sonra bu 'ısrarlı takip' olarak adlandırılan siber şiddet biçimine de yaklaşabilir. Bir tür tacize dönüşüyorsa bu durumda yaptırım gerekliliği doğabilir." görüşünü paylaştı.

