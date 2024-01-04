Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı: 'Neden çok yorgunuz?'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TFF olayın üstünden 6 gün geçtikten sonra açıklama yapma gereği duydu'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerel seçimlerde açıklanmayan adaylar tartışılıyor
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin otomobil sektöründe yaşadığı sorunlar
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
19:26
1 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
19:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Selçuk Bayraktar, Koç ailesini üçe katladı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
30 DAKİKA
Yunanistan’dan Türkiye’ye İtalya taktiği
10:30
35 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240104/prof-dr-osman-muftuoglu-yanitladi-neden-cok-yorgunuz-1079316253.html
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı: 'Neden çok yorgunuz?'
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı: 'Neden çok yorgunuz?'
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Yorgunluk sorunu giderek yaygınlaşan bir sağlık problemi olma yolunda” dedi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T10:38+0300
2024-01-04T10:38+0300
yaşam
sağlık
yorgunluk
metal yorgunluğu
metal yorgunluk
osman müftüoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103921/19/1039211973_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9eb848179bee793504594e385ebcbf37.jpg
Müftüoğlu, “Bir taraftan hızlanan hayat temposu, karmaşıklaşan ilişkiler ve yaşam tarzı değişimleri, dozunu giderek arttıran stres, uykusuzluk meselesi, beslenme yanlışları, hareketsizlik nedeniyle hantallaşan bedenlerimiz bizi yorarken, diğer taraftan geçmişteki pişmanlıklar, gelecekteki belirsizliklerin yarattığı kaygılar, bazen savaş, bazen deprem, bazen de ekonomiden kaynaklanan korkular doğal olarak ruhlarımızı da yormaya başladı. Diğer taraftan kronik hastalıkların, tansiyonlarımızdaki, şekerlerimizdeki, kilolarımızdaki, kalp ritmimizdeki dalgalanmaların, vitamin ve minerallerimizdeki azalmaların da bizi yorabileceğini çok iyi biliyoruz. Ama yine de bilelim ki yorgunluk her zaman yukarıda saydığım masum nedenlerden kaynaklanmayabiliyor” diye yazdı.'İnatçı yorgunluğu ciddiye alın'Müftüoğlu okurlarını şöyle uyardı:Müftüoğlu, “Yorgunluk her zaman hastalıklardan, eksikliklerden ya da fazlalıklardan kaynaklanmaz. Güncel hayattaki basit hatalar da bizi yorgun düşürebilir” notunu düştü.
https://sputniknews.com.tr/20231213/arastirma-hastalik-hastasi-kisiler-daha-erken-oluyor-1078436476.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103921/19/1039211973_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_2e2234aaf6db0dcc3422dc2d0a8a67d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sağlık, yorgunluk, metal yorgunluğu, metal yorgunluk, osman müftüoğlu
sağlık, yorgunluk, metal yorgunluğu, metal yorgunluk, osman müftüoğlu

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı: 'Neden çok yorgunuz?'

10:38 04.01.2024
© Flickrişçi - yorgun - uyku
işçi - yorgun - uyku - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© Flickr
Abone ol
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Yorgunluk sorunu giderek yaygınlaşan bir sağlık problemi olma yolunda” dedi.
Müftüoğlu, “Bir taraftan hızlanan hayat temposu, karmaşıklaşan ilişkiler ve yaşam tarzı değişimleri, dozunu giderek arttıran stres, uykusuzluk meselesi, beslenme yanlışları, hareketsizlik nedeniyle hantallaşan bedenlerimiz bizi yorarken, diğer taraftan geçmişteki pişmanlıklar, gelecekteki belirsizliklerin yarattığı kaygılar, bazen savaş, bazen deprem, bazen de ekonomiden kaynaklanan korkular doğal olarak ruhlarımızı da yormaya başladı. Diğer taraftan kronik hastalıkların, tansiyonlarımızdaki, şekerlerimizdeki, kilolarımızdaki, kalp ritmimizdeki dalgalanmaların, vitamin ve minerallerimizdeki azalmaların da bizi yorabileceğini çok iyi biliyoruz. Ama yine de bilelim ki yorgunluk her zaman yukarıda saydığım masum nedenlerden kaynaklanmayabiliyor” diye yazdı.

'İnatçı yorgunluğu ciddiye alın'

Müftüoğlu okurlarını şöyle uyardı:
“Kendisi bir hastalık olmasa da önemli bazı hastalıkların -uzunca bir süre- ilk ve tek işareti de olabiliyor. Bazen bir kalp, akciğer, karaciğer ya da böbrek yetmezliği, bazen sinsi bir kanser, bazen de gizli bir tiroit ya da böbrek üstü tembelliği de başlangıçta kendisini, bizi yorarak ifade etmeye çalışabiliyor. İşte bu nedenle 2-3 haftayı geçen inatçı yorgunlukları ciddiye almamızda, nedenlerini araştırıp çaresini aramamızda fayda var.”
Müftüoğlu, “Yorgunluk her zaman hastalıklardan, eksikliklerden ya da fazlalıklardan kaynaklanmaz. Güncel hayattaki basit hatalar da bizi yorgun düşürebilir” notunu düştü.
Koma - Hasta - Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
YAŞAM
Araştırma: Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
13 Aralık 2023, 20:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала