https://sputniknews.com.tr/20240104/prof-dr-osman-muftuoglu-yanitladi-neden-cok-yorgunuz-1079316253.html

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı: 'Neden çok yorgunuz?'

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı: 'Neden çok yorgunuz?'

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Yorgunluk sorunu giderek yaygınlaşan bir sağlık problemi olma yolunda” dedi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T10:38+0300

2024-01-04T10:38+0300

2024-01-04T10:38+0300

yaşam

sağlık

yorgunluk

metal yorgunluğu

metal yorgunluk

osman müftüoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103921/19/1039211973_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9eb848179bee793504594e385ebcbf37.jpg

Müftüoğlu, “Bir taraftan hızlanan hayat temposu, karmaşıklaşan ilişkiler ve yaşam tarzı değişimleri, dozunu giderek arttıran stres, uykusuzluk meselesi, beslenme yanlışları, hareketsizlik nedeniyle hantallaşan bedenlerimiz bizi yorarken, diğer taraftan geçmişteki pişmanlıklar, gelecekteki belirsizliklerin yarattığı kaygılar, bazen savaş, bazen deprem, bazen de ekonomiden kaynaklanan korkular doğal olarak ruhlarımızı da yormaya başladı. Diğer taraftan kronik hastalıkların, tansiyonlarımızdaki, şekerlerimizdeki, kilolarımızdaki, kalp ritmimizdeki dalgalanmaların, vitamin ve minerallerimizdeki azalmaların da bizi yorabileceğini çok iyi biliyoruz. Ama yine de bilelim ki yorgunluk her zaman yukarıda saydığım masum nedenlerden kaynaklanmayabiliyor” diye yazdı.'İnatçı yorgunluğu ciddiye alın'Müftüoğlu okurlarını şöyle uyardı:Müftüoğlu, “Yorgunluk her zaman hastalıklardan, eksikliklerden ya da fazlalıklardan kaynaklanmaz. Güncel hayattaki basit hatalar da bizi yorgun düşürebilir” notunu düştü.

https://sputniknews.com.tr/20231213/arastirma-hastalik-hastasi-kisiler-daha-erken-oluyor-1078436476.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sağlık, yorgunluk, metal yorgunluğu, metal yorgunluk, osman müftüoğlu