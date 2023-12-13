https://sputniknews.com.tr/20231213/arastirma-hastalik-hastasi-kisiler-daha-erken-oluyor-1078436476.html
Araştırma: Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
Araştırma: Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
İsveç'te yapılan bir araştırma, 'hastalık hastası' olarak da bilinen 'hipokondriyazis' tanısı konulmuş kişilerin, diğer insanlara göre daha erken öldüğünü... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T20:55+0300
2023-12-13T20:55+0300
2023-12-13T20:55+0300
yaşam
hastalık
araştırma
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Araştırmada, hipokondriyazis tanısı konulmuş 4 bin 129 kişi ile bu hastalığı olmayan 41 bin 290 insanın verileri incelendi.Bu kapsamda 'hastalık hastası' kişilerin diğerlerine göre hem doğal hem de doğal olmayan nedenlerden dolayı daha erken öldüğü tespit edildi.ABD'nin New York kentindeki Montefiore Tıp Merkezi'nden Dr. Jonathan E. Alpert, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, birçok kişide hafif de olsa hastalık hastalığına rastlanılabileceğini ancak bir tarafta 'ciddi bir hastalığa yakalanmamak için bazı insanların sürekli endişe ve acı içinde yaşadığını' kaydetti.İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsü'nden araştırmanın başyazarı David Mataix-Cols, literatürdeki açık bir boşluğu ele aldıkları söz konusu araştırmayı yaparken binlerce kişiye ait 24 yıllık veriyi analiz ettiklerini söyledi.Mataix-Cols, önceki araştırmaların bu rahatsızlığa sahip kişilerde intihar riskinin daha düşük olabileceğini öne sürdüğünü ancak yaptıkları bu çalışmada hipokondriyazis tanısı konmuş kişilerde intihar oranının olmayanlara göre 4 kat daha fazla olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.Araştırma JAMA Psychiatry dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/arastirma-himalaya-buzullarinin-erimesi-iklim-degisikliginin-etkilerini-azaltiyor-olabilir-1078435928.html
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hastalık hastası nedir, hipokondriyazis nedir, hipokondriyazis tanısı
hastalık hastası nedir, hipokondriyazis nedir, hipokondriyazis tanısı
Araştırma: Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
İsveç'te yapılan bir araştırma, 'hastalık hastası' olarak da bilinen 'hipokondriyazis' tanısı konulmuş kişilerin, diğer insanlara göre daha erken öldüğünü ortaya çıkardı.
Araştırmada, hipokondriyazis tanısı konulmuş 4 bin 129 kişi ile bu hastalığı olmayan 41 bin 290 insanın verileri incelendi.
Bu kapsamda 'hastalık hastası' kişilerin diğerlerine göre hem doğal hem de doğal olmayan nedenlerden dolayı daha erken öldüğü tespit edildi.
ABD'nin New York kentindeki Montefiore Tıp Merkezi'nden Dr. Jonathan E. Alpert, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, birçok kişide hafif de olsa hastalık hastalığına rastlanılabileceğini ancak bir tarafta 'ciddi bir hastalığa yakalanmamak için bazı insanların sürekli endişe ve acı içinde yaşadığını' kaydetti.
İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsü'nden araştırmanın başyazarı David Mataix-Cols, literatürdeki açık bir boşluğu ele aldıkları söz konusu araştırmayı yaparken binlerce kişiye ait 24 yıllık veriyi analiz ettiklerini söyledi.
Mataix-Cols, önceki araştırmaların bu rahatsızlığa sahip kişilerde intihar riskinin daha düşük olabileceğini öne sürdüğünü ancak yaptıkları bu çalışmada hipokondriyazis tanısı konmuş kişilerde intihar oranının olmayanlara göre 4 kat daha fazla olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.
Araştırma JAMA Psychiatry dergisinde yayımlandı.